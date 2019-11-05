Настройка системы Google Adds и ее основные преимущества

Инструкция по регистрации и создании компании в AdWords

Контекстная реклама — один из самых действенных способов продвижения своего сайта, компании или любого другого продукта в интернете. По этой причине многие фирмы обращаются к детищу всемирного поискового гиганта Google. Речь идет о сервисе AdWords, который открывает обширные возможности для каждого рекламодателя.

Еще более актуальный вопрос, волнующий новичков платформы — как создать аккаунт Google AdWords и настроить первую компанию. Если следовать доступным инструкциям, то выполнить всю работу можно достаточно быстро, причем без привлечения профильных компаний. Если же по определенным причинам это невозможно, стоит обратить внимание на сервис https://продвижение.kz/kontekstnaya-reklama/ , который также поможет решить все проблемы, связанные с контекстной рекламой.

Процесс регистрации и создания первой компании в AdWords выглядит таким образом:

Регистрация аккаунта. Достаточно перейти на сайт сервиса и войти под своей учетной записью или же создать новую. Также на этом этапе следует указать сайт, который в последующем будет продвигаться при помощи этого сервиса. Затраты на услуги. На следующем этапе можно определиться с предполагаемыми затратами на рекламу, а также геолокацией большей части аудитории. Это можно сделать самостоятельно или же подтвердить локацию, автоматически выбранную системой. Ключи для продвижения. Далее можно выбрать необходимые и правильные запросы из предложенного списка, добавить свои или убрать лишние. Здесь важно учитывать специфику компании и продвигаемые ей продукты для получения ожидаемого результата. Составление объявления. На этом этапе необходимо составить текст объявления, которое увидит целевая аудитория. Для этого сервис предлагает сразу два заголовка и короткое описание товара или продукта. Платежная информация. После составления объявления сервис попросит ввести платежные данные — способ оплаты, тип аккаунта и прочую информацию, связанную с вашим объявлением.

После этого достаточно сохранить все данные и приступить к более тонкой настройке базовых параметров работы контекстной рекламы Google.

Главные преимущества системы

Первое весомое достоинство сервиса заключается в том, что при помощи искусственного интеллекта и тщательно проработанных алгоритмов он позволяет результативно и быстро найти вашу целевую аудиторию, тем самым повышая шансы привлечь новых клиентов к конкретному товару или услуге.

За счет гибкой системы настоек и выбора различных типов компаний на любую категорию товаров легко настроить собственную систему продвижения, что также существенно увеличит шансы привлечь лояльную целевую аудиторию с минимальными финансовыми затратами.