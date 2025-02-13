На чем основано действие противогазов

Всеми хорошо известен тот факт, что противогаз – средство индивидуальной защиты, препятствующее отравлению различными токсическими и другими вредными веществами.

Но не каждый человек знает, на чем основано их действие. Сегодня купить противогазы различных модификаций можно в компании czkr.com.ua.

Общие сведения о противогазах

С помощью такого средства защиты как противогаз, человек защищает голову, лицо и органы дыхания от неблагоприятных условий окружающей среды.

Устройство СИЗ различаются в зависимости от их назначения. Область применения влияет, может быть, разная. Но все они делятся на изолирующие и фильтрующие.

Что из себя представляет лицевая сторона противогаза

Лицевая сторона средства защиты выполнена из резины.

Сама маска состоит из нескольких элементов:

Обтекаемый корпус;

Обтекатель;

Клапанная коробка;

Очковый узел.

Вид лицевой части СИЗ бывает разным. К примеру, шлем с плотным прилеганием к лицу человека или для общевойсковых средств индивидуальной защиты характерна маска, в которой уши не покрываются.

Иногда в подобных моделях имеются прорези под уши, что необходимо для лучшей слышимости в опасных ситуациях.

Детальные характеристики противогазов:

Имеются разные размеры масок.

Очковые узлы имеют два расположения: стандартного и фронтального. Последний вид используется с оптическим оборудованием для максимальной видимости объектов и ситуации в общем.

Обтекатели позволяют иметь хорошую видимость.

У клапанной коробки есть два лапана: входа и выхода.

Они потоки воздуха под маской.

Благодаря тому, что в противогазах имеются пленки для стекол СИЗ, устойчивые к запотеванию, в противогазе человеку достаточно комфортно.

Характеристики фильтрующих противогазов

У таких моделей имеются специальные элементы, фильтрующие поступающий воздух.

Ключевые особенности модели:

Фильтры необходимы для устранения вредных веществ, которые могут находиться в воздухе. Они – главная особенность модели. Коробки включают их и поглощающие шихты.

Фильтры нужны для недопущения попадания вредных паров, дыма. Они оснащены специальными сетками, способными задерживать токсичные вещества. В шихтах находится активированный уголь, выполняющий поглощение опасного вещества.

Это основные отличия, выделяющие эти СИЗ от других существующих.

Особенности изолирующих моделей

Главная особенность таких СИЗ в изоляции органов дыхания от вредных веществ. В организм уже попадает очищенных воздух.

Их отличия от других видов противогазов:

Дыхательные патроны оснащены специальным веществом, содержащим кислород. Также они оснащены устройством запуска и крышками.

Существует каркас, а также специальный клапан.

Пусковое устройство содержит брикет, средства разбавления серной кислоты, находящейся в специальной ампуле.

В дыхательном мешочке имеется очищенный воздух.

На дыхательном мешочке имеется специальный клапан, который содержит еще два особых клапана. Это способствует тому, что грязный воздух не может попасть внутрь.

Без такой сложной системы не будет правильной функциональности противогаза и модель станет бесполезной.

Устройство шланговых СИЗ

Основное отличие шлангового противогаза от других – наличие шланга разной длины, по которому подается очищенный воздух.

Такие модели используются при высоком содержании токсических веществ или нехватки кислорода в окружающей среде. Этот воздух безопасен для человека в противогазе, потому что он передается уже по шлангу из чистой области. Имеются некоторые особенности модели:

Чем больше длина шланга, тем больше может быть полезен противогаз.

В некоторых вариантах имеются гофрированные трубки. Они прикрепляются к маске шлангом, к нему в свою очередь фильтр от пылевых масс и клапан выдоха.

Шланговые модели применяются на небольших площадях неподалеку от чистого воздуха.

В комплекте к ним всегда должны быть сигнальные веревки, спасательный пояс.

СИЗ – основное устройство для защиты жизни и здоровья человека.

Он надежно защищает человека от вредного воздействия окружающей среды.