На чем основано действие противогазов

Всеми хорошо известен тот факт, что противогаз – средство индивидуальной защиты, препятствующее отравлению различными токсическими и другими вредными веществами.
Но не каждый человек знает, на чем основано их действие. Сегодня купить противогазы различных модификаций можно в компании czkr.com.ua.
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Общие сведения о противогазах
С помощью такого средства защиты как противогаз, человек защищает голову, лицо и органы дыхания от неблагоприятных условий окружающей среды.
Устройство СИЗ различаются в зависимости от их назначения. Область применения влияет, может быть, разная. Но все они делятся на изолирующие и фильтрующие.
Что из себя представляет лицевая сторона противогаза
Лицевая сторона средства защиты выполнена из резины.
Сама маска состоит из нескольких элементов:
- Обтекаемый корпус;
- Обтекатель;
- Клапанная коробка;
- Очковый узел.
Вид лицевой части СИЗ бывает разным. К примеру, шлем с плотным прилеганием к лицу человека или для общевойсковых средств индивидуальной защиты характерна маска, в которой уши не покрываются.
Иногда в подобных моделях имеются прорези под уши, что необходимо для лучшей слышимости в опасных ситуациях.
Детальные характеристики противогазов:
- Имеются разные размеры масок.
- Очковые узлы имеют два расположения: стандартного и фронтального. Последний вид используется с оптическим оборудованием для максимальной видимости объектов и ситуации в общем.
- Обтекатели позволяют иметь хорошую видимость.
- У клапанной коробки есть два лапана: входа и выхода.
- Они потоки воздуха под маской.
Благодаря тому, что в противогазах имеются пленки для стекол СИЗ, устойчивые к запотеванию, в противогазе человеку достаточно комфортно.
Характеристики фильтрующих противогазов
У таких моделей имеются специальные элементы, фильтрующие поступающий воздух.
Ключевые особенности модели:
Фильтры необходимы для устранения вредных веществ, которые могут находиться в воздухе. Они – главная особенность модели. Коробки включают их и поглощающие шихты.
Фильтры нужны для недопущения попадания вредных паров, дыма. Они оснащены специальными сетками, способными задерживать токсичные вещества. В шихтах находится активированный уголь, выполняющий поглощение опасного вещества.
Это основные отличия, выделяющие эти СИЗ от других существующих.
Особенности изолирующих моделей
Главная особенность таких СИЗ в изоляции органов дыхания от вредных веществ. В организм уже попадает очищенных воздух.
Их отличия от других видов противогазов:
- Дыхательные патроны оснащены специальным веществом, содержащим кислород. Также они оснащены устройством запуска и крышками.
- Существует каркас, а также специальный клапан.
- Пусковое устройство содержит брикет, средства разбавления серной кислоты, находящейся в специальной ампуле.
- В дыхательном мешочке имеется очищенный воздух.
- На дыхательном мешочке имеется специальный клапан, который содержит еще два особых клапана. Это способствует тому, что грязный воздух не может попасть внутрь.
Без такой сложной системы не будет правильной функциональности противогаза и модель станет бесполезной.
Устройство шланговых СИЗ
Основное отличие шлангового противогаза от других – наличие шланга разной длины, по которому подается очищенный воздух.
Такие модели используются при высоком содержании токсических веществ или нехватки кислорода в окружающей среде. Этот воздух безопасен для человека в противогазе, потому что он передается уже по шлангу из чистой области. Имеются некоторые особенности модели:
- Чем больше длина шланга, тем больше может быть полезен противогаз.
- В некоторых вариантах имеются гофрированные трубки. Они прикрепляются к маске шлангом, к нему в свою очередь фильтр от пылевых масс и клапан выдоха.
Шланговые модели применяются на небольших площадях неподалеку от чистого воздуха.
В комплекте к ним всегда должны быть сигнальные веревки, спасательный пояс.
СИЗ – основное устройство для защиты жизни и здоровья человека.
Он надежно защищает человека от вредного воздействия окружающей среды.