Муралом называют разновидность монументальной живописи, создающейся на больших зданиях и иных сооружениях архитектуры. Как правило, мурал представляет собой довольно выразительное изображение красочного вида, которое было нанесено на вертикальную плоскость глухой стены строений коммерческого и жилого типа, а также на заборах.

Ценность мурала

Среди современной молодёжи мурал стал весьма востребованной разновидностью уличного искусства. Особенно это популярно в больших городах.

Руководство стран охотно выделяют для исполнителей вертикальные площадки, на которых можно заниматься росписью. Картины, которые получаются, выглядят довольно эффектно на фоне застройки.

Именно это привлекает туристов всей планеты.

Классификация

В мурале одновременно совмещены черты стрит-арта с фреской. Произведения, которые были созданы художниками, могут иметь отличия в следующих параметрах: стиль и жанр, тип красочного материала и техника выполнения, тематика произведения.

В большинстве стран особую популярность приобрели следующие тематики муралов:

Религиозная. В ней прославляется величие Богов, благодаря чему люди задумываются о духовных ценностях.

Эстетическая тематика отлично подойдёт, чтобы улучшить зрительное восприятие пространства в городе. Обладает эмоциональной нейтральной окраской.

Философская необходима, чтобы художник смог выражать свои творческие идеи.

Патриотическая выступает частью государственной пропаганды. Как правило, власти её применяют для возвышения выдающихся деятелей истории и страны.

Социальная описывает проблемы, которые присутствуют в современном обществе.

Как правило, провоцирует желание оказать героям помощь в определённой ситуации.

К главным инструментам, при помощи которых изображение наносится на стену, относят трафареты (готовятся заранее), кисти либо же валики, баллончики аэрозольного типа с красящим веществом.

К главным отличительным особенностям муралов от прочих разновидностей уличного искусства относят:

Получение денежного вознаграждения, так как выполняется работа по заказу от спонсора либо куратора.

Перед началом работы следует получить разрешение от властей.

Большая трата средств и сил.

Стоит отметить, что такой вид живописи берёт своё начало в 20 веке.

Его корни начались с Мексики. Но на сегодняшний день в мировой культуре муралы занимают особое место.