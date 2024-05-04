Моторные лодки пвх – компактные практичные плавсредства, востребованные среди любителей рыбной ловли и отдыха на природе. Чтобы выбрать подходящую лодку, нужно сначала разобраться в их видах и особенностях.

Типы лодок

Собираясь приобрести моторную лодку ПВХ, нужно в первую очередь определиться с целями ее использования.

Отталкиваясь от это, можно будет выбрать плавсредство подходящего вида.

Моторные лодки ПВХ бывают следующих типов:

Slat-bottom. У лодок этого типа прямое днище. Они подходят для плавания по водоемам со стоячей водой или медленным течением.

V-bottom. Такая лодка подойдет для водоемов с быстрым течением, поскольку обаладет великолепной управляемостью.

Килевые модели считаются универсальными. Их можно использовать на разных типах водоемов для любой активности.

Выбор размера

Важно определиться с оптимальным размером моторной лодки.

Для этого нужно руководствоваться следующими принципами:

Если планируется выход в море, нужно выбирать достаточно большие лодки, длина которых составляет от 3,5 до 4,5 метров. У таких лодок отличная устойчивость, что важно при быстром течении и волнах. При этом они достаточно компактные и не вызывают трудностей при транспортировке.

Если в планах рыбалка на крупных озерах и водохранилищах, можно подобрать модель среднего размера, длина которой находится в диапазоне 2,8-3,3 метра.

В тихие заводи и маленькие озера можно выходить на компактных лодках, длина которых не превышает 2,8 м.

Какой тип пола предпочтительнее

Пол в ПВХ лодках бывает двух типов:

Твердый пол называется "пайол". Для его изготовления используют лист фанеры либо алюминия. Лодка с алюминиевым полом достаточно тяжелая, но зато металл не будет портиться и рассыхаться в отличие от фанеры. В то же время лодки с фанерным полом более легкие и доступные по цене. Рыбачить в лодке с твердым полом очень удобно: можно встать в полный рост, не опасаясь переворачивания плавсредства. Минус такой лодки – сложности с транспортировкой.

Мягкий пол или НДНД не обеспечивает столь высокую устойчивость плавсредства как пайол. К плюсам таких лодок относят отличную амортизацию: в них удобно преодолевать небольшие пороги. Кроме того надувные лодки с мягким полом более легкие и удобные в транспортировке.

Кому подойдет моторная лодка ПВХ

Надувные лодки бывают моторными и гребными.

Лодка, оснащенная мотором, понадобится любителям морских прогулок и рыбалки в море, поскольку плавсредства данного типа устойчивы к ударам волн. Также лодки с мотором подойдут рыбакам, отправляющимся на ловлю придонной хищной рыбы.