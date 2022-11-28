Мордовник шароголовый: как выращивать и ухаживать за растением

Где посадить эхинопс (мордовник)? На что следует обратить внимание при обрезке и уходе за ним? Ниже вы можете найти наши советы экспертов о том, как выращивать мордовник, а также о лучших сортах белого и синего вариантов растения.

Рутенский мордовник ярко-синего цвета.

Ваши глаза не могут не быть прикованы к мордовнику шароголовому с его потрясающими белыми, синими и фиолетовыми сферическими цветами. В данной статье мы расскажем про всё, что ему нужно для процветания и опишем некоторые из его лучших разновидностей.

Мордовники: происхождение, характеристики и время цветения

Все разновидности мордовника шароголового ( Echinops sp. ) относятся к семейству астровых (Asteraceae). Как следует из названия, мордовник шароголовый связан с другими мордовниками, такими как расторопша пятнистая ( Silybum marianum ) или бодяк полевой ( Cirsium arvense ). Из этого разнообразного вида четыре обычно встречаются в садах. Мордовник обыкновенный ( Echinops ritro ) произрастает в южной и восточной Европе. Echinops bannaticus, также известный как мордовник баннатский, произрастает в юго-восточной Европе. Мордовник шароголовый ( Echinops sphaerocephalus ) — евразийский сорт, произрастающий на юге Европы, через Кавказские горы и в китайскую провинцию Синьцзян.

Колючий мордовник – многолетнее растение, вполне зимостойкое в нашем климате. Как и у растений мордовника, у них остроконечные темно-зеленые листья с глубокими зазубринами и зазубринами. Весной эти листья вначале образуют розетку близко к земле. Летом к небу тянутся длинные, слегка пушистые цветоносы от серебристо-белого до красноватого цвета, украшенные несколькими маленькими листьями.

Множество мелких отдельных цветков собраны вместе на кончике цветоноса в виде круглой головки. Лепестки имеют форму звезды и распускаются белым, фиолетовым или синим цветом. Время цветения мордовника шароголового начинается в июле и продолжается до августа или сентября, в зависимости от сорта. Эхинопсы — выносливые многолетники, и после того, как они увянут, следующей весной снова вырастут. Пчелы, особенно шмели, любят посещать цветки мордовника, где собирают нектар и пыльцу.

Мордовник служит пищей множеству насекомых, в том числе бабочкам.

Различные сорта

Мордовник бывает разных типов и разновидностей; они различаются в основном окраской цветков и высотой роста.

Голубые мордовники

'Taplow Blue' : Этот голубой шароголовый мордовник ( Echinops bannaticus ) образует множество цветочных стеблей и цветет интенсивным синим цветом. Он вырастает до 1,2 метра в высоту и легко размножается.

: Этот голубой шароголовый мордовник ( Echinops bannaticus ) образует множество цветочных стеблей и цветет интенсивным синим цветом. Он вырастает до 1,2 метра в высоту и легко размножается. «Синее свечение» : также принадлежит к виду голубого мордовника ( Echinops bannaticus ) и достигает высоты около одного метра.

: также принадлежит к виду голубого мордовника ( Echinops bannaticus ) и достигает высоты около одного метра. 'Veitch's Blue' : Этот русинский мордовник вырастает до высоты от 50 до 80 сантиметров и имеет сияющий синий оттенок с легким фиолетовым оттенком. Кроме того, листья и цветочные стебли этого шароголового мордовника имеют серебристо-зеленые волоски.

: Этот русинский мордовник вырастает до высоты от 50 до 80 сантиметров и имеет сияющий синий оттенок с легким фиолетовым оттенком. Кроме того, листья и цветочные стебли этого шароголового мордовника имеют серебристо-зеленые волоски. 'Platinum Blue': еще один русинский мордовник, который восхищает своим ярким небесно-голубым цветом цветка. По сравнению с другими видами мордовника, этот вырастает всего на 50-60 сантиметров в высоту.

Белый мордовник

«Арктическое сияние» : этот мордовник образует большие сферы с белыми цветками, которые красиво контрастируют с его красноватым стеблем и серебристо-зелеными листьями. Они достигают высоты до одного метра.

: этот мордовник образует большие сферы с белыми цветками, которые красиво контрастируют с его красноватым стеблем и серебристо-зелеными листьями. Они достигают высоты до одного метра. 'Star Frost': это белоснежный Echinops bannaticus, цветки которого расположены на светло-зеленых стеблях высотой около 80 сантиметров.

Белые мордовники особенно элегантны...

Как посадить эхинопс

Мордовник шароголовый – неприхотливое и неприхотливое растение. Короче говоря, они идеально подходят для любого сада и любителя многолетних растений. Узнайте ниже, какие места предпочитают эти уникальные мордовники и когда их лучше всего сажать.

Правильное место для посадки

Эхинопсы очень выносливы. Они засухоустойчивы и могут переносить летнюю жару даже на солнечных местах. Мордовники очень хорошо растут прямо и крепко в рыхлой, относительно богатой гумусом и сухой почве.

В местах, которые слишком влажны или богаты питательными веществами, мордовник шароголовый имеет тенденцию падать. В прериях и альпийских садах растения Echinops привлекают внимание, их можно хорошо сочетать с другими засухоустойчивыми растениями, такими как тысячелистник ( Achillea millefolium ), гипсофила или различные травы. мордовник часто не является предпочтительной пищей для вредителей, поэтому нет риска, что его съедят слизни.

Как сажать мордовники в горшки и на клумбы

Мордовник, как и большинство многолетников, лучше всего сажать осенью, чтобы у него было достаточно корней до зимы, и они не начинали свои истощающие ростки до следующего года. Горшечные растения Echinops не следует оставлять на зиму на открытом воздухе, потому что риск полного замерзания посадочного контейнера и разрушения корней очень высок.

На грядках, напротив, такой опасности нет, так как вся почва никогда полностью не промерзает. На грядках соблюдайте расстояние между растениями от 60 до 70 см, или примерно два растения Echinops на квадратный метр. Меньшие и более компактные сорта, такие как Platinum Blue, можно сажать на расстоянии не более 40 сантиметров друг от друга. В течение нескольких недель после посадки регулярно слегка поливайте растения.

Мордовник хорошо переносит солнечные места.

Уход за растениями

За мордовником чрезвычайно легко ухаживать, и он почти никогда не поражается вредителями или болезнями, если его посадить в правильном месте. Иногда на растениях может появляться тля, но они редко доставляют неудобства. Корневая гниль может возникнуть, если почва слишком влажная.

Обрезка

Мордовник устойчив к обрезке, поэтому вы можете быть уверены, что ваши ножницы не причинят растению никакого вреда. Обрезка также может понадобиться, например, если цветочные головки обламываются после непогоды. После обрезки цветы мордовника можно высушить и использовать для украшения до того, как цветки распустятся. Кроме того, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение осота шароголового, срезайте увядшие цветочные головки заблаговременно, до того, как семена будут разбросаны.

Тем не менее, вы можете оставить семена, которые богаты жиром и белком, так как птицы любят есть их, чтобы создать запасы на зиму. При обрезке всегда срезайте цветоносы у самого основания растений. Как и в случае с большинством многолетников, срезайте мордовник полностью близко к земле осенью. Корни зимуют в почве и прорастают свежими следующей весной.

Подкормка мордовника

Когда дело доходит до почвы, растения Echinops имеют низкие потребности в питательных веществах. Однако на очень бедных питательными веществами почвах или в альпинариях мордовник шароголовый также может страдать от дефицита питательных веществ, который часто проявляется в обесцвечивании листьев, низком росте и уменьшении цветения. Внесение удобрений может значительно помочь борющимся растениям.

Весна — лучшее время для удобрения многолетников, таких как мордовник. Мы рекомендуем использовать натуральное удобрение с медленным высвобождением. Почвенные организмы медленно и мягко расщепляют питательные вещества, содержащиеся в этих гранулах, в течение сезона.

Мордовник хорошо растет с другими засухоустойчивыми многолетниками.

Как размножить эхинопс

Самый простой способ размножить мордовник шароголовый – делением. Весной просто отрежьте острой лопатой часть растения у основания и закопайте в другом месте. При таком методе растение легко растет, потому что корневой массы уже много. В качестве альтернативы, в конце зимы, когда растение все еще находится в состоянии покоя, вы можете использовать корневые черенки для размножения мордовника. Разрежьте толстые корни растения на части длиной от 5 до 10 см и поместите во влажную песчаную почву. Затем из придаточных почек должно начать прорастать новое растение.

Семена целесообразно собирать только с чисто опыленных цветков, не подвергшихся перекрестному опылению с другими растениями мордовника шароголового, стоящими рядом. Чтобы собрать семена мордовника, сначала просто дайте его цветам расцвести. В октябре созреют семянки (семена мордовника шароголового), когда цветок начнет сохнуть. Теперь срежьте семена вместе с цветочными головками и высушите в помещении.

Ядовиты ли растения мордовника?

Мордовник шароголовый не ядовит, но необычайно украшает каждый многолетний сад. Насекомые любят посещать цветы, а птицы осенью поедают богатые семена растения.

мордовник шароголовый — лишь одно из многих растений, благоприятных для насекомых, которые процветают в наших садах. Местные дикие пчелы и другие важные опылители зависят от разнообразных и богатых видами насаждений.