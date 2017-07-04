Монтаж вывески на здание

Популярность любого предприятия зависит от нескольких факторов, среди которых реклама относится к одному из самых важных. Существует несколько способов привлечь клиентов, но основным считается использование вывесок.

Эти конструкции являются индивидуальными изделиями, поэтому и отличаются габаритами и дизайном. Монтаж вывески следует выполнять только согласно основных правил, чтобы обеспечить надежную фиксацию конструкции.

Основные понятия

Вывеска представляет собой специальное сооружение, на котором нанесено основную информацию о конкретном заведении. Самым простым вариантом этой конструкции является небольшая табличка с надписью. Оформляют их с помощью декоративных шрифтов, что придает им оригинальности.

Сегодня вывески становятся сложными и могут состоять из множества элементов. Некоторые из них являются обычными лайтбоксами, но существуют варианты, состоящие из нескольких отдельных букв. Эти элементы подсвечиваются и крепятся на крыше зданий.

Способы монтажа

Расположение вывесок должно обязательно согласовываться с определенными государственными органами. Данные элементы фиксируются к зданию с помощью нескольких основных способов, зависящих от типа конструкции:

Небольшие вывески могут крепиться к фасаду здания с помощью металлических каркасов. Некоторые модификации просто прикручивают к стене дюбелями или саморезами. Это подходит только для небольших табличек.

Консольные вывески монтируются немного иначе. Эти изделия отличаются большими габаритами и весом. Поэтому конструкция должна выдерживать значительные ветровые нагрузки. Запрещается для крепления консолей применять саморезы или дюбеля. Специалисты осуществляют фиксацию с помощью металлических анкеров или резьбовых шпилек. Они размещаются в специально подготовленном отверстии в стене и зажимаются с помощью распорок. Затем к ним прикручивают каркас вывески. Для стандартных конструкций вполне достаточно анкеров диаметром 16 мм. Но если вывеска довольно большая и тяжелая, рекомендуют применять крепежи диаметром не меньше 20 мм.

Обратите внимание, что после монтажа вывески, нужно периодически проверять состояние стены и крепежной системы. Это позволит избежать аварийных ситуаций и продлит срок службы конструкции. Чтобы получить качественный результат, установку вывесок лучше доверять опытным специалистам.