В каждом салоне красоты присутствует такая услуга, как окрашивание волос. И наверняка у каждого специалиста есть большой опыт в этом процессе. Химические красители большинство профессионалов зовут красками второй категории, так как их составляющими являются краситель и окислитель.

Основным положительным качеством таких составов принято считать высокие показатели стойкости после окрашивания седого волосяного покрова, а также большое разнообразие оттенков.

Окислителями, как правило, являются оксиданты синтетического происхождения либо же окислители, эффективно осветляющие пряди для того, чтобы выбранный оттенок точно соответствовал предпочитаемому результату. Стоит отметить, что мастер обязан проверить наличие аллергии на состав.

Для приготовления состава стоит иметь соответствующие приспособления, в том числе и подходящие миски для окрашивания, в широком ассортименте представленные в интернет-магазине https://barberchair.ru/miski.

Разновидности

Готовят красящий состав непосредственно перед его применением. В миксере либо в шейкере соединяются оба компонента в соответствующих пропорциях с раствором гидроперита. В некоторых ситуациях мастер может воспользоваться кистью для размешивания, соединяя все компоненты в специально предназначенной мисочке.

Размешивание производится до получения однородной массы. Для того, чтобы все пропорции были правильно соблюдены, в мисочках и в миксерах присутствует градуировка. Ведь качество и результат после окрашивания волос от этого напрямую зависят.

Миска, предназначенная для окрашивания прядей, должна быть в пределах 250 – 300 миллилитров. Такой объём предпочитают многие, так как придётся при работе держать приспособление в руках.

А краска при этом к краям подступать не должна. В руке миска должна быть максимально комфортной и не должна стеснять работу мастера. Ручка в изделии скользить ни в коем случае не должна. Ведь из-за этого красящий состав при неосторожном обращении может просто разлиться на пол либо на людей.

Стоит также отметить, что большинство мисок выпускаются в прорезиненным днищем. При этом каждый мастер для себя может выбрать наиболее подходящий вариант по форме и по цвету.

Разнообразие подобного аксессуара на современном рынке достаточно велико, что считается большим прогрессом и преимуществом. Фирм, которые производят подобные изделия, также существует большое множество. Материал создания изделия должен обладать хорошими качественными показателями.