Мини-погрузчики, их преимущества и применение
да придет идея думающему

Мини-погрузчики, их преимущества и применение

29 мая 2021

Мини-погрузчик – это небольшая машинка на гусеничном или колесном ходу, используемая на складах для перевозки грузов, поднятия их на высоту и выполнения других работ.

Мини-погрузчики

На рынке строительной техники они популярны с середины двадцатого столетия. Погрузочное оборудование обычно расположено на стреле. Такие машинки очень компактные и маневренные.

Где применяются мини-погрузчики?

  • Самое очевидное применение – для транспортировки грузов на складах и других крупных территориях, например, в больших магазинах, на вокзалах и в аэропортах. Но этим возможности мини-погрузчика не ограничиваются!
  • Достаточно часто их используют в сельском хозяйстве, сфере ЖКХ.
  • Незаменим мини-погрузчик Liugong и в строительстве, особенно там, где необходимо оперативно перемещать грузы в пределах стройплощадки.
  • Дополнительное навесное оборудование позволяет мини-погрузчикам справляться с другими видами работ, например, рыть землю, транспортировать сыпучие и крупногабаритные грузы, убирать территории от мусора и снега и вывозить их.

Преимущества современных моделей мини-погрузчиков

Мини-погрузчики

Небольшие размеры, что делает их удобными для использования в ограниченном пространстве.

Высокая маневренность отлично дополняет компактные габариты. Современные мини-погрузчики умеют разворачиваться даже в очень ограниченном пространстве между стеллажами складов, практически вокруг своей оси, за счет отдельного поворота колес и основной части.

Благодаря дополнительному оборудованию такие агрегаты универсальны в применении, а значит, их владелец может хорошо сэкономить. Ведь ему не придется приобретать несколько единиц спецтехники для выполнения различных работ, а также оплачивать труд нескольких операторов.

При своих маленьких размерах мини-погрузчики удивительно быстро перемещаются по территориям складов и магазинов.

А еще они могут транспортировать достаточно тяжелые грузы, вес которых может достигать 1000 килограммов. Снять большой груз с верхнего стеллажа и перетащить его на пару километров? Без проблем!

Разработчики спецтехники делают все, чтобы упростить жизнь операторам. Такие погрузчики очень просты в эксплуатации, имеют понятное управление.

Оно осуществляется с помощью джойстиков, расположенных удобно для водителя. Позаботились производители и об эргономике кабины: удобном кресле и приборной панели.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором возможностей погрузчика.



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