Методы маркетинга в стоматологии
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Методы маркетинга в стоматологии

31 марта 2023

Стоматологический бизнес один из самых выгодных в мире из-за постоянного спроса. Но, чтобы отличиться среди конкурентов, нужно уметь правильно составить маркетинговую стратегию. Именно за счет рекламы можно привлечь новых клиентов и увеличить доход.

Существует много способов продвижения зубного салона, но здесь не обойтись без креатива и современных тенденций. Вот ссылка, которая поможет более подробно ознакомиться с методами маркетинга в стоматологии.

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Методы маркетинга и их особенности

Красочная наружная реклама ежедневно привлекает несколько новых клиентов если правильно расположена.

К преимуществам такой рекламы можно отнести ее сравнительно дешевую стоимость и большой охват целевой аудитории при правильно месторасположении.

Реклама в интернете пользуется большим спросом у всех бизнесменов. Именно благодаря интернету можно найти целевую аудиторию на различных сайтах и размещать предложения и услуги именно на таких ресурсах.

Печатная реклама стоит дороже, но таким образом можно рассказать о своей клинике в популярных журналах, а читатели обязательно воспользуются информацией.

Около клиники можно организовать раздачу листовок, что также дает результат, но нужны активные промоутеры. Реклама на телевизоре стоит дороже всей остальной, но зато ее увидят все жители города или же страны. Сарафанное радио один из самых лучших видов рекламы ведь довольные пациенты наверняка расскажут о клинике где им понравилось. Именно поэтому самой лучшей рекламой считается профессионализм и престиж клиники.

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Правильное маркетинговое продвижение

Разрабатывая маркетинговую стратегию для стоматологии нужно учесть ее особенности и отличие от конкурентов, которые могут заключаться в многолетнем опыте специалистов.

Ценовая категория услуг у всех примерно одинаковая и не стоит слишком занижать цены, чтобы избежать подозрений. В клинике должна быть создана комфортная и приятная атмосфера за счет которой люди будут приходить на постоянной основе. Давайте гарантии на оказанные услуги, чтобы отличиться от других клиник и привлечь клиентов.

Также можно вести лечение зубов в рассрочку поскольку процесс довольно дорогой. Акции и скидки для студентов и пенсионеров также привлекут новых клиентов. Создавай сайт для зубной клиники нужно емко и понятно разместить всю необходимую информацию. Создайте прайс-лист, в котором будут подробно указаны все процедуры и услуги.

Указывайте актуальные цены на все услуги и тогда клиент будет точно знать обращаться именно в эту клинику или нет.



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