Meizu C9 16gb характеристики

Смартфон Meizu C9 относится к категории бюджетных. Внутри располагается аккумулятор, емкость которого 3000 мАч, и оснащен самым простым Андроидом. Презентовали модель в Индонезии в 2018 году.

Внешний вид

Корпус изготовлен из поликарбоната с матовым покрытием, что является практичным и доступным материалом, позволивший удешевить гаджет. Сзади размещается объектив основной камеры. Немного ниже располагается светодиодная вспышка и логотип, а также тонкая решетка динамика. Найти Meizu C9 Black по доступной цене можно в интернет-магазине comfy.ua.

Спереди смартфон имеет безрамочный дисплей. Под экраном отсутствуют кнопки. Снизу имеется гнездо microUSB, и отверстия для наушников и микрофона.

Размеры гаджета: высота – 146,2 мм, ширина – 71,2 мм, толщина – 9,7 мм, вес – 150 г.

Характеристики

Дисплей имеет диагональ 5,45 дюйма и разрешение 1440×720 точек. Яркость регулируется вручную и в автоматическом режиме. Эти параметры позволяют использовать смартфон при солнечных лучах.

Процессор четырехядерный с ускорителем графики. Оперативная память составляет 2 Гб, а внутренняя – 16. Можно вставить карту памяти до 128 Гб. Ёмкостный аккумулятор позволяет использовать смартфон до нескольких дней без зарядки.

Базовая установленная версия Андроид 8.0 без дополнительных интерфейсов. Этого ПО хватит для повседневного использования гаджетом, включая дополнительные приложения.

Динамик достаточно звонкий с хорошей слышимостью собеседника. Звук в наушниках тоже порадует пользователя.

Смартфон может работать в режиме двух сим-карт (нано-сим), также имеется поддержка блютуз и сетей LTE.

Встроенная камера имеет 13 мегапикселей и LED-вспышку. Есть автофокусировка. Камера справляется с прямыми обязанностями без излишеств. Фронтальная камера имеет 8 мегапикселей, при этом датчик поддерживает упрощенную разблокировку по лицу.

Положительные стороны

Пластиковый корпус с рифленым напылением.

Большой дисплей.

Съемная задняя крышка.

Андроид без зависаний.

Разблокировка гаджета по лицу.

Отрицательные стороны

Простой внешний вид.

Непроизводительный чип.

Нет сканера отпечатка.

Слабая работа камеры в темное время суток.

При окружающем шуме плохо слышно собеседника.

Изготовлен в двух цветах: черном и синем.

Meizu C9 бюджетный смартфон китайского производства, имеющий безрамочный дисплей и емкий аккумулятор. Аккумулятор поддается замене при желании.