Стремление к персонализации одежды — важная тенденция в современной моде. Люди больше не хотят носить одинаковые вещи из масс-маркета. Одежда становится способом самовыражения, отражает внутренний мир владельца.

Поэтому многие стремятся даже купленные в магазинах вещи украшать вышивкой, нашивками, наклейками, рисунками. Именно поэтому бизнес на машинной вышивке может стать очень перспективным направлением.

Еще один вариант применения машинной вышивки — брендирование.

Компании наносят вышитые слоганы и логотипы на одежду сотрудников, сумки, бейсболки, другие текстильные изделия. Например, ресторан или отель может украсить вышивкой скатерти, шторы, салфетки, полотенца.

Такие большие заказы могут принести вам соответствующую прибыль, правда, для этого и оборудование у вас должно быть более мощное: маленькой машинкой, которая медленно вышивает одной изделие, в работе с крупными партиями не обойтись.

Но если вы только присматриваетесь к этому виду бизнеса, можно начать и с небольшой машинки, а впоследствии нарастить обороты.

Какую машину купить для бизнеса?

Если вы пока не готовы вкладывать в оборудованием много денег, присмотритесь к профессиональным одноголовочным машинам. Они способны вышивать на таких сложных изделиях, как бейсболки или обувь, но при этом намного проще в управлении, чем промышленные машины.

Помните, что оборудование — это только одна часть процесса. Чтобы вышить любое изображение, вам потребуется программа для вышивальной машины. Для начала бизнеса лучше присмотреться к оборудованию с простым программным обеспечением, которое будет интуитивно понятным даже непрофессионалу и не вызовет у вас дополнительных сложностей. Некоторые программы позволяют преобразовывать в вышивку фотографии и другие сложные и большие изображения.

Так как вы берете одноголовочную машину, придется искать другие способы ускорить процесс вышивки. Это может быть количество стежков в минуту и автоматическая смена нити, что ускорит процесс нанесения многоцветной вышивки.

Некоторые модели машин имеют встроенные шрифты, это позволяет проще наносить изображения с текстовыми элементами.

В зависимости от того, на какие изделия вы планируете наносить вышивку, вам также может потребоваться дополнительное оборудование, например, пяльцы или рамы для вышивки на бейсболках, обуви, других объемных изделиях.