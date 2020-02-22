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Машинки для полировки поверхностей – назначение, особенности, ассортимент, где купить

22 февраля 2020

Современная эксцентриковая полировальная машина позволяет приводить поверхность деталей в надлежащий вид. Сегодня существуют модели техники для черновой обработки и для финальной и различная комплектация. Широкое применение данная категория устройств получила в сфере обслуживания автомобильного транспорта.

Машинки для полировки поверхностей

В то же время, сегодня заказать полировочные машинки может каждый. Для этого нужно обратиться в нашу компанию «soficar» и оставить свою заявку.

Назначение

Оборудование для полировки поверхностей применяются на промышленных объектах, в частных целях (например, отшлифовать дачную беседку), в автомобильных сервисных центрах.

Случаи, когда могут потребоваться полировочные машинки:

  • на автомобиле появились царапины;
  • авто попало в ДТП;
  • продажа автомобиля (для придачи транспорту товарного вида);
  • уход за автомобилем;
  • массовое обслуживание авто;
  • Строительно-ремонтные работы.

Также оборудование может применяться для работы с небольшими деталями (дверцы шкафов, детали табуреток и так далее).

Какая бы цель и задача не стояла, у нас потребители найдут всё необходимое оборудование по приемлемым ценам.

Что мы предлагаем

Компания «soficar» предоставляет огромный выбор полировочных машинок под различные задачи. В наличии оборудование с различной амплитудой колебательных движений, частотой, мощностью. Есть разные производители и модели (BOSCH, Makita, Metabo и др.). Можно заказать машинки с изменяемым эксцентриситетом.

В рамках сотрудничества с нами, клиент получает:

  1. Помощь в выборе оборудования.
  2. Доставка устройства на нужный адрес.
  3. Сервисное обслуживание и ремонт.
  4. Предоставление гарантии.
  5. Консультирование по телефону.

В случае возникновения вопросов, относительного того, какая эксцентриковая полировальная машина лучше подойдёт для выполнения ваших задач, или трудностей в оформлении заказа – просьба обращаться на нашу горячую линию.

Машинки для полировки поверхностей

Цена

Стоимость полировочного оборудования зависит от:

  • выбранного производителя и модели;
  • мощности устройства;
  • дополнительных функций;
  • размера заказа (оптовые заказы — дешевле);
  • комплектации;
  • действия акций и скидок.

Компания «soficar» предоставляет наиболее выгодные цены на устройства для полировки поверхностей на украинском рынке. Кроме того, у нас проводятся регулярные акции и скидки, которые делают покупку еще более оправданной и приятной.

Как оформить заказ

Чтобы купить машинку для полировки, нужно следовать следующим этапам:

  1. Позвонить нашему менеджеру.
  2. Договориться о доставке нужно варианта устройства.
  3. Согласовать оплату.
  4. Получить устройство на руки в указанные в заявке сроки.

Наш представитель выйдет на связь в ближайшее время и даст развёрнутые ответы на все вопросы относительно приобретаемого устройства и нашего сервиса.

Не теряйте времени зря, закажите качественную полировочную машинку уже сейчас

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором машинок для полировки поверхностей.



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