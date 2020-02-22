Машинки для полировки поверхностей – назначение, особенности, ассортимент, где купить

Современная эксцентриковая полировальная машина позволяет приводить поверхность деталей в надлежащий вид. Сегодня существуют модели техники для черновой обработки и для финальной и различная комплектация. Широкое применение данная категория устройств получила в сфере обслуживания автомобильного транспорта.

В то же время, сегодня заказать полировочные машинки может каждый. Для этого нужно обратиться в нашу компанию «soficar» и оставить свою заявку.

Назначение

Оборудование для полировки поверхностей применяются на промышленных объектах, в частных целях (например, отшлифовать дачную беседку), в автомобильных сервисных центрах.

Случаи, когда могут потребоваться полировочные машинки:

на автомобиле появились царапины;

авто попало в ДТП;

продажа автомобиля (для придачи транспорту товарного вида);

уход за автомобилем;

массовое обслуживание авто;

Строительно-ремонтные работы.

Также оборудование может применяться для работы с небольшими деталями (дверцы шкафов, детали табуреток и так далее).

Какая бы цель и задача не стояла, у нас потребители найдут всё необходимое оборудование по приемлемым ценам.

Что мы предлагаем

Компания «soficar» предоставляет огромный выбор полировочных машинок под различные задачи. В наличии оборудование с различной амплитудой колебательных движений, частотой, мощностью. Есть разные производители и модели (BOSCH, Makita, Metabo и др.). Можно заказать машинки с изменяемым эксцентриситетом.

В рамках сотрудничества с нами, клиент получает:

Помощь в выборе оборудования. Доставка устройства на нужный адрес. Сервисное обслуживание и ремонт. Предоставление гарантии. Консультирование по телефону.

В случае возникновения вопросов, относительного того, какая эксцентриковая полировальная машина лучше подойдёт для выполнения ваших задач, или трудностей в оформлении заказа – просьба обращаться на нашу горячую линию.

Цена

Стоимость полировочного оборудования зависит от:

выбранного производителя и модели;

мощности устройства;

дополнительных функций;

размера заказа (оптовые заказы — дешевле);

комплектации;

действия акций и скидок.

Компания «soficar» предоставляет наиболее выгодные цены на устройства для полировки поверхностей на украинском рынке. Кроме того, у нас проводятся регулярные акции и скидки, которые делают покупку еще более оправданной и приятной.

Как оформить заказ

Чтобы купить машинку для полировки, нужно следовать следующим этапам:

Позвонить нашему менеджеру. Договориться о доставке нужно варианта устройства. Согласовать оплату. Получить устройство на руки в указанные в заявке сроки.

Наш представитель выйдет на связь в ближайшее время и даст развёрнутые ответы на все вопросы относительно приобретаемого устройства и нашего сервиса.

Не теряйте времени зря, закажите качественную полировочную машинку уже сейчас

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором машинок для полировки поверхностей.