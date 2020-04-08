Лихие 90-е: эра становления политтехнологий в России

Дикие времена

Лихие 90-е годы были чрезвычайно интересными временами для историков и исследователей. Страна, разуверившаяся в своих идеалах, пыталась строить новую жизнь, устанавливать новые правила и порядки, и новые законы. Ни до, ни после этих лет в России не было такой политической активности, как на закате XX века.

По всей стране, как грибы после дождя, создавались партии, политические союзы и прочие движения, каждое из которых стремилось к власти. Ради достижения этой цели люди не жалели ни сил, ни средств.

В условиях такой политической конкуренции появилась новая для России профессия — политический консультант. Эти люди за деньги клиентов консультировали их, как скорее прийти в власти.

Методы и средства достижения результатов были очень разные — от физического устранения конкурентов до морального — слива компромата или просто клеветы.

Технологии

Избиратель с каждым годом становился все умнее и требовательнее к кандидатам. Выиграть выборы становилось сложнее. Народ перестал верить обещаниям коротко стриженых братков, раздававшим перед избирательными участками водку и продукты и обещавшим сделать всех счастливыми.

На смену консультантам на рынок стали приходить технологи, предлагающие сложные, но эффективные способы завоевать умы и сердца избирателей. Технологи концентрировали своё внимание не столько на борьбе с конкурентами, сколько на запросах самих избирателей.

Они проводили социологические исследования, внимательно изучали проблемы и нужды электората. И на основе этих исследований создавали для своих клиентов грамотную, ориентированную на народ риторику.

Фигуры

Пожалуй, самым известным в России политтехнологом можно назвать Глеба Павловского. Созданная им компания “Фонд эффективной политики” (ФЭП) долгое время была одним из главных инструментов Кремля.

Он руководил выборами президента и многими региональными кампаниями прокремлёвских кандидатов. Широкую известность он получил благодаря тому, что вел телепрограмму “Большая политика” на канале НТВ.

Еще один из героев политтехнологий 90-х — Игорь Минтусов. Основатель компании “Николо М”, личный имидж-консультант президента Бориса Ельцина. Его опыт и знания были востребованы не только в России, но и на всей территории бывшего СССР. Более того, он участвовал в избирательных кампаниях в США и Никарагуа.

С Борисом Ельциным работали также Ефим Островский и основатель консалтинговой компании “Имидж-контакт” Алексей Ситников.

ИМА-консалтинг

Отдельно следует рассказать об Андрее Гнатюке — человеке, в корне изменившем политический консалтинг в России. Андрей Климентьевич Гнатюк пришел в политику в 1993 году. На тот момент принадлежащая ему компания “ИМА-пресс” была процветающим книжным издательством и вместе с тем — рекламным агентством полного цикла.

Талантливый технолог — он параллельно вел крупные проекты в самых разных направлениях: издательство и продвижение книг, рекламные кампании крупнейших в России банков, запуск на рынок новых крупных брендов.

Освоение рынка политтехнологий для “ИМА-пресс” началась с рядового для этой компании заказа — разработки фирменного стиля для новой политической партии “Яблоко”.

А уже спустя пару лет Гнатюк вел параллельно десятки избирательных кампаний по всей стране. Каждая кампания начиналась с высадки на место социологов. Центральный офис компании превратился в круглосуточный мозговой центр. Из регионов поступали данные, анализировались, обрабатывались, создавались предвыборные программы, стратегии развития городов и регионов.

В 1999 году численность политтехнологов в компании превысила количество сотрудников по всем остальным направлениям и Гнатюк создал отдельную компанию “ИМА-консалтинг”.

Причем занималась эта компания уже не только выборами. Победившие при помощи технологов “ИМА-консалтинг” клиенты, упирались в то, что избиратели ждут от них реализации предвыборных обещаний.

И далеко не у всех в команде находились специалисты, способные реализовывать масштабные экономические и инфраструктурные проекты. Клиенты снова возвращались к тем, кто эти проекты придумал все эти преобразования.

В середине нулевых избирательная система в России кардинально изменилась. Количество выборных должностей и сама структура выборов изменилась настолько, что многие политтехнологи остались без работы. И только “ИМА-консалтинг” всегда остаётся при деле.