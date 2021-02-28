Далеко не всегда компания обладает достаточным рекламным бюджетом для продвижения на ТВ/радио. Однако, существует вид рекламы, которая по своей эффективности не уступает телевизионной, зато стоит в несколько раз дешевле. Речь идёт о листовках (флаерах). Конечно, этот вид рекламы располагает огромным количеством технических нюансов, напрямую влияющих на эффективность рекламной кампании. Однако, их соблюдение гарантирует положительный результат.

К примеру, листовки по почтовым ящикам позволяют производить рекламу территориально. Таким образом часто рекламируют салоны красоты или барбершопы. Ведь их клиентами становятся преимущественно люди, проживающие в радиусе двух-трёх кварталов.

Преимущества использования листовок в качестве рекламы

Среди плюсов следует выделить:

низкая стоимость производства;

простота распространения;

компактность;

лаконичность транслируемой информации;

высокая скорость изготовления.

Даже с учётом распространения, рекламная кампания с использованием листовок на порядки дешевле аналогичного промо-мероприятия в Интернете или на ТВ.

В отличие от прямой раздачи на улице, расположение листовки в дверях многоквартирного дома или в почтовых ящиках гарантирует получение рекламного продукта целевой аудиторией.

С помощью листовок можно рекламировать не только конкретное заведение, бренд, но и активные акции, предложения и т.д.

От чего зависит эффективность рекламной кампании с листовками?

Необходимо подавать информацию в максимально сжатом, лаконичном виде, но чтобы она не вызывала вопросов у потенциального клиента. Рекламные тексты прорабатываются глубоко. Нередко печать листовок производится только после тестирования разработанных слоганов, визуальных образов.

Здесь важно захватить внимание потенциального клиента. Для этого используются различные приёмы. Например, сама листовка необязательно должна быть классической прямоугольной формы.

Полиграфисты способны изготовить круглые или треугольные листовки.

Полезно использовать яркие цвета. Именно они будут «цеплять взгляд» потенциального клиента.

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В видео показан принцип распространения рекламы по почтовым ящикам: