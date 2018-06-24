Что такое 3д принтер и их виды

3D принтеры на первый взгляд ассоциируются у простого человека с технологией далекого будущего. Но на самом деле это заблуждение, ибо такое устройство было разработано и началось эксплуатироваться еще в прошлом веке.

Ваш наставник в мире 3D технологий поможет вам, если вы нуждаетесь в услугах 3D печати. Если же вы интересуетесь видами такого рода принтеров и их технологиями, то эта статья поможет вам узнать основы в этой отрасли.

Что такое 3D принтер

3D принтер – это тот самый принтер, только дающий возможность печатать объемные объекты с применением сложных технологий.

Каждая технология так или иначе отличается одна от другой, но их всех объединяет принцип послойного создания твердого предмета.

О некоторых технологиях, их составляющих, необходимых для них материалах говорится ниже.

Технологии 3D печати

В наше время 3D печать более-менее ясна и достаточно изучена, чтобы использовать несколько технологий, по которым работают разные 3D принтера:

Fused deposition modelling (FDM);

Polyjet;

Lens Engineered Net Shaping (LENS);

3D Printing (3DP);

Electro-beam melting (EBM);

DMLS;

Multi jet modelling (MJM) и другие.

Fused deposition modelling (FDM). Принцип работы такой технологии заключается в том, что необходимый материал послойно выдавливается на рабочую площадку через сопло-дозатор принтера. По такому принципы работает множество 3D принтеров разного направления: это кулинарные, медицинские, мэйкерботоподобные принтеры и другие.

Polyjet. Суть этой технологии лежит в следующем: фотополимер, который маленькими дозами попадает на поверхность изготавливаемого девайса, сразу полимеризуется. Эта полимеризация происходит под действием УФ-излучения. Толщина одного слоя при такой технологии достигает 16 микрон. Принтера, которые работают на основе Polyjet, быстро печатают. Кроме этого, они довольно узкоспециализированные, ибо используют только фотополимер. Применяются принтера на Polyjet в промышленности и медицине.

3D Printing (3DP). Здесь на порошкообразный материал наносится клей, который скрепляет его гранулы – и так происходит на каждом слое. В такой клей можно добавлять краску и таким образом в итоге получать предметы разных цветов. Кроме этого, по такой технологии возможно использование съедобных материалов, только в этом случае клей пищевой, в который можно добавить ароматизатор.

В заключении можно подытожить, что 3D печать – это не технология, которая будет доступна лишь через десятки лет. 3D печать – это уже используемая технология, которая действительна сейчас.