Для продвижении компании, товаров, услуг, обучающих курсов в сети Интернет сегодня широко используются самые различные инструменты, приемы, технологии.

Одной из самых эффективных считается создание Лендинг пейдж, представляющего собой автономную веб-страницу. На лендинг пользователь попадает при клике рекламного объявления, либо через поисковый запрос. По своей структуре они ничего не имеют общего с традиционным сайтом. Цель лендинг пейджа заставить пользователя совершить определенное действие. Профессиональной разработкой сайтов в СПб занимается веб-студия https://needpage.ru.

Особенности лендинг пейджа

Создание посадочной страницы – прекрасная возможность для быстрого старта практически любого бизнес-проекта.

Она создается таким образом, имеет структуру, объясняющую пользователю кратко и лаконично суть бизнеса, и делая это таким образом, что у него появляется непреодолимое желание совершить действие, ради которого и создавался лендинг пейдж.

Это может быть покупка товара или услуги, запись на вебинар, обучающие курсы, скачивание электронной книги. Посадочная страница – это самый короткий путь к потенциальному покупателю, целевой аудитории.

Одновременно с этим происходит формирование базы данных, так как от пользователя требуется указать свой электронный адрес. Номер телефона, какие-то другие сведения, не угрожающие его конфиденциальности. Еще одна из немаловажных целей создания Лендинг пейджа – это оптимизировать конверсию.

Как создаются эффективные лендинг пейджы

Не каждая посадочная страница может оправдать возложенные на нее ожидания. Причин этому может быть множество.

Подать информацию кратко и лаконично, пи этом чтобы она заинтересовала пользователя, задача далеко не простая, как может показаться на первый взгляд. Со времени появления первой посадочной страницы выработались определенные правила, которых рекомендуется придерживаться при создании лендинг пейджа.

Одно из них гласит, что заголовок рекламного объявления должен быть точно таким, как и название посадочной страницы. В этом случае при переходе на посадочную страницу, пользователь сразу понимает, что он попал по адресу.

Поэтому в некоторых случаях требуется оптимизировать заголовок, тем самым повысив посещаемость посадочной страницы.