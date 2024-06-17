Легализация в Арабские Эмираты, описание

Легализация документов для ОАЭ в России: сроки, этапы, стоимость.

Предисловие: Легализация документов — важный этап для тех, кто прогнозирует выезд в Арабские Эмираты. Тут мы расскажем о процессе легализации документов для Арабских Эмиратов в Российской Федерации, а также опишем пошагово все действия, напишем стоимость, и продолжительность данного процесса. Полезно тем, кто хочет во всем разобраться и быстро все оформить.

Шаги по консульской легализации:

1. Первым шагом всегда является изготовление нотариального документа для легализации. Это нотариальная копия исходного оригинального документа, например, при легализации диплома, свидетельства о рождении, справки о несудимости, свидетельства о браке, и т.д., или изначально нотариальный документ — доверенность, заявление, согласие на выезд ребенка и т.д.

Стоимость этого шага варьируется в зависимости от региона и типа исходного документа, и конкретного нотариата. Нотариальная копия встанет недорого — от 80 рублей до 120 рублей за одну страницу. Изготовление документа у нотариуса обойдется дороже и тут цена будет выше. Приблизительно от 1000 рублей до 3000 рублей.

2. Заверенный нотариусом перевод. Нотариальный документ нужно перевести на арабский или английский язык и заверить опять у нотариуса подпись переводчика. Стоимость этого этапа зависит от объема текста документа и языка, обычно это встанет в сумму от 1600 до 3000 рублей уже с заверением за стандартный личный документ.

3. Легализация. После перевода документа, необходимо пройти три шага — Министерство юстиции, консульский отдел МИД и консульство ОАЭ в России. Стоимость прохождения в переводческих компаниях, оказывающих подобные услуги составляет плюс-минус четыре тысячи рублей за каждый документ.

Если делать это собственными силами, если есть время и понимание, как это делать, в каком порядке и где. Тогда необходимо будет всего навсего оплатить сбор в размере триста пятьдесят рублей за документ по нужным реквизитам МИД. Министерство юстиции работает без сборов.

Прием документов в МИД осуществляется по электронной записи на сайте МИД. Записаться очень проблематично, так как это сделать возможно только на месяц вперед, и как показывает практика все занято.

После МИДа, заносим документы в консульство ОАЭ в Москве по адресу ул. Улофа Пальме, д.

4. Посещение с 10 до 12 часов. С собой нужно иметь сам документ и квиток об оплате консульского сбора, сумма для личных документов 150 дирхам, для коммерческих — 2000 дирхам. Сбор оплачивается на сайте МИД ОАЭ с карты не российских банков. Ввиду ограничений виза и мастеркарт, оплата нашими картами невозможна. МИР тоже не работает. Продолжительность процесса и советы: Обратите внимание, что каждый шаг легализации занимает определенное время. Общий срок может потребоваться от нескольких недель до 1.5 месяцев. Этап перевода как правило протекает от одного до 3 дней. МИД с Минюстом занимает от одной до двух недель на каждый шаг, в зависимости от того, каким образом подавались документы. Время в консульстве ОАЭ может занять до пяти-7 рабочих дней.

Советуем начинать процесс легализации документов с запасом по времени, чтобы это не отразилось на качестве и исключило ошибки.

Также стоит обратить внимание на правильность составления документов и перевода, не потерять время на последующие исправления. В заключении: консульская легализация для ОАЭ в России — это необходимое условие в отношении документов перед выездом в Эмираты.

Заранее ознакомившись с этапами, расчитав сколько это будет стоить определившись длительностью всего процесса, вы исключите накладки и избежите непредвиденных проблем. Желаем удачи в ваших начинаниях в ОАЭ!