Катализ — это способ ускорения прохождения химических реакций с помощью катализаторов, специальных веществ, которые не расходуются, но при этом участвуют в реакциях и ускоряют их.

Катализ используется во множестве промышленных отраслей, в частности в нефтеперерабатывающей и химической. Работа над каталитическими процессами требует специального оборудования.

Для отработки алгоритма работы с ними используются лабораторные каталитические установки.

Для чего предназначены лабораторные каталитические установки

На каталитических лабораторных установках проводится испытание нового катализатора.

С помощью установок изучают свойства катализатора.

Управляют возникшими химическими реакциями.

Испытывают новые нефтехимические разработки.

Проводят исследовательской работы.

Разрабатывают процессы переработки нефти, используя новейшие технологии.

Обучают сотрудников.

Что представляет собой каталитическая установка

Основным элементом каталитической установки является реакторное оборудование, которое изготавливается каждый раз по индивидуальному проекту.

Также в состав установки входит блок сепарации, блок испарения, две газовые линии и печь, примыкающая к реактору. При необходимости установка может быть снабжена насосом, газовым хроматографом и газовым анализатором. По запросу изготовитель может поставить высокотемпературный газовый насос.

У реакторов бывают разные характеристики, например они отличаются между собой по виду проходящей химической реакции, по производительности и форме оборудования, по технологическим параметрам, таким как температура и давление. В нефтепереработке обычно используют реактор непрерывного действия.

По типу использования реакторы подразделяются на импульсные, проточные, с вибросжиженным слоем катализатора и дифференциальные с циркуляцией парогазовой смеси.

В каких областях происходит испытание катализаторов