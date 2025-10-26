Лабораторные каталитические установки — что это за оборудование
образ жизни – креатив

Лабораторные каталитические установки — что это за оборудование

26 октября 2025

Катализ — это способ ускорения прохождения химических реакций с помощью катализаторов, специальных веществ, которые не расходуются, но при этом участвуют в реакциях и ускоряют их.

Катализ используется во множестве промышленных отраслей, в частности в нефтеперерабатывающей и химической. Работа над каталитическими процессами требует специального оборудования.

Для отработки алгоритма работы с ними используются лабораторные каталитические установки.

image

Для чего предназначены лабораторные каталитические установки

  • На каталитических лабораторных установках проводится испытание нового катализатора.
  • С помощью установок изучают свойства катализатора.
  • Управляют возникшими химическими реакциями.
  • Испытывают новые нефтехимические разработки.
  • Проводят исследовательской работы.
  • Разрабатывают процессы переработки нефти, используя новейшие технологии.
  • Обучают сотрудников.

Что представляет собой каталитическая установка

Основным элементом каталитической установки является реакторное оборудование, которое изготавливается каждый раз по индивидуальному проекту.

Также в состав установки входит блок сепарации, блок испарения, две газовые линии и печь, примыкающая к реактору. При необходимости установка может быть снабжена насосом, газовым хроматографом и газовым анализатором. По запросу изготовитель может поставить высокотемпературный газовый насос.

У реакторов бывают разные характеристики, например они отличаются между собой по виду проходящей химической реакции, по производительности и форме оборудования, по технологическим параметрам, таким как температура и давление. В нефтепереработке обычно используют реактор непрерывного действия.

По типу использования реакторы подразделяются на импульсные, проточные, с вибросжиженным слоем катализатора и дифференциальные с циркуляцией парогазовой смеси.

c1camfnw

В каких областях происходит испытание катализаторов

  • Процессы нефтепереработки, такие как алкилирование, синтез спиртов.
  • Процедура окисления аммиака с использованием катализаторов сотовой структуры.
  • Окисление и процесс дегидрирования углеводородов.
  • Каталитическая установка высокого давления вместе с автоклавом для нефтепереработки и процесса дегидрирования жирных кислот.
  • Обучение студентов в специализированных учебных заведениях.
  • Изучение процесса регенерации катализатора.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Современные компании всё чаще выбирают гибридные решения для хранения и обработки персональных данных,...
  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...
  • Алексей: Очень полезная статья, особенно для тех, кто делает первые шаги в гель-маникюре. Хотелось бы добавить, что...
  • Иван: Вот ссылка на компанию AMLogisticcargo.spb.ru доставка грузов из Китая

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика