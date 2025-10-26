Катализ — это способ ускорения прохождения химических реакций с помощью катализаторов, специальных веществ, которые не расходуются, но при этом участвуют в реакциях и ускоряют их.
Катализ используется во множестве промышленных отраслей, в частности в нефтеперерабатывающей и химической. Работа над каталитическими процессами требует специального оборудования.
Для отработки алгоритма работы с ними используются лабораторные каталитические установки.
Для чего предназначены лабораторные каталитические установки
- На каталитических лабораторных установках проводится испытание нового катализатора.
- С помощью установок изучают свойства катализатора.
- Управляют возникшими химическими реакциями.
- Испытывают новые нефтехимические разработки.
- Проводят исследовательской работы.
- Разрабатывают процессы переработки нефти, используя новейшие технологии.
- Обучают сотрудников.
Что представляет собой каталитическая установка
Основным элементом каталитической установки является реакторное оборудование, которое изготавливается каждый раз по индивидуальному проекту.
Также в состав установки входит блок сепарации, блок испарения, две газовые линии и печь, примыкающая к реактору. При необходимости установка может быть снабжена насосом, газовым хроматографом и газовым анализатором. По запросу изготовитель может поставить высокотемпературный газовый насос.
У реакторов бывают разные характеристики, например они отличаются между собой по виду проходящей химической реакции, по производительности и форме оборудования, по технологическим параметрам, таким как температура и давление. В нефтепереработке обычно используют реактор непрерывного действия.
По типу использования реакторы подразделяются на импульсные, проточные, с вибросжиженным слоем катализатора и дифференциальные с циркуляцией парогазовой смеси.
В каких областях происходит испытание катализаторов
- Процессы нефтепереработки, такие как алкилирование, синтез спиртов.
- Процедура окисления аммиака с использованием катализаторов сотовой структуры.
- Окисление и процесс дегидрирования углеводородов.
- Каталитическая установка высокого давления вместе с автоклавом для нефтепереработки и процесса дегидрирования жирных кислот.
- Обучение студентов в специализированных учебных заведениях.
- Изучение процесса регенерации катализатора.