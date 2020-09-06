Купить измеритель влаги Вайл 55

Приобрести влагомер wile 55 — означает получить в распоряжение полезный и функциональный инструмент для ведения сельского хозяйства, а также правильного хранения зерновых культур.

В то же время, купить влагомеры для зерна сегодня в Украине может каждый. Нужно связаться с менеджерами компании и составить заявку.

Описание

Для отслеживания уровня влаги зерновых культур применяется влагомер wile 55, также устройство может сканировать бобовые и масличные культуры.

Прибор применяется во время сбора урожая, при его транспортировке, а также на элеваторе и мукомольных предприятиях.

Оборудование имеет следующие особенности:

время измерения: 5 минут;

малый вес и габариты;

измеряет цельное зерно (не нужен размол);

не требуется доступ к электророзетке (питание происходит от батарейки);

в комплекте чехол с наплечным ремнем;

16 калибровок с возможностью корректировки;

цифровой дисплей;

температура эксплуатации: от 0 до +35 градусов по Цельсию;

память прибора может включать в себя до 99 замеров;

простой в использовании;

есть информация о 16 видах культур;

автоматический расчет среднего значения.

Техника имеет вид моноблока, который включает в себя преобразователь электрических волн в цифровые значения влаги, а также панель управления и дисплей, где отображаются актуальные данные.

Принцип действия

Измеритель влаги Вайл 55 имеет измерительную камеру, внутри которой расположено два электродных элемента. Прдукт насыпают в отсек, цилиндр поэтапно заполняется по высоте.

Далее, нужно закрутить крышку по резьбе (она же является индикатором наполнения). Внутри комплектующего образуется прототип конденсаторного элемента. Исходя от количества влажной среды, разновидности зерновой культуры и температурного режима создается особая диэлектрическая константа.

Электроток, проходя через систему в соответствии с калибровкой, дает искомое значение как производную функцию от емкости сырья взятого на пробу.

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Стоимость зависит от следующих параметров:

торговой марки;

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выбранной модели;

объема заказа.

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Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом калибровки Вайл 55.