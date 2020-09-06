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Купить измеритель влаги Вайл 55

6 сентября 2020

Приобрести влагомер wile 55 — означает получить в распоряжение полезный и функциональный инструмент для ведения сельского хозяйства, а также правильного хранения зерновых культур.

измеритель влаги Вайл 55

В то же время, купить влагомеры для зерна сегодня в Украине может каждый. Нужно связаться с менеджерами компании и составить заявку.

Описание

Для отслеживания уровня влаги зерновых культур применяется влагомер wile 55, также устройство может сканировать бобовые и масличные культуры.

Прибор применяется во время сбора урожая, при его транспортировке, а также на элеваторе и мукомольных предприятиях.

Оборудование имеет следующие особенности:

  • время измерения: 5 минут;
  • малый вес и габариты;
  • измеряет цельное зерно (не нужен размол);
  • не требуется доступ к электророзетке (питание происходит от батарейки);
  • в комплекте чехол с наплечным ремнем;
  • 16 калибровок с возможностью корректировки;
  • цифровой дисплей;
  • температура эксплуатации: от 0 до +35 градусов по Цельсию;
  • память прибора может включать в себя до 99 замеров;
  • простой в использовании;
  • есть информация о 16 видах культур;
  • автоматический расчет среднего значения.

Техника имеет вид моноблока, который включает в себя преобразователь электрических волн в цифровые значения влаги, а также панель управления и дисплей, где отображаются актуальные данные.

Принцип действия

измеритель влаги Вайл 55

Измеритель влаги Вайл 55 имеет измерительную камеру, внутри которой расположено два электродных элемента. Прдукт насыпают в отсек, цилиндр поэтапно заполняется по высоте.

Далее, нужно закрутить крышку по резьбе (она же является индикатором наполнения). Внутри комплектующего образуется прототип конденсаторного элемента. Исходя от количества влажной среды, разновидности зерновой культуры и температурного режима создается особая диэлектрическая константа.

Электроток, проходя через систему в соответствии с калибровкой, дает искомое значение как производную функцию от емкости сырья взятого на пробу.

Узнать более подробные сведения и купить влагомеры для зерна можно в нашей фирме.

Наши преимущества

Пользуясь услугами Vlagomeru.com.ua, потребители получают:

  1. Высокое качество продукции.
  2. Широкий ассортимент аппаратуры.
  3. Быстрая доставка.
  4. Полный комплекс услуг (консультации, обучение персонала, ремонт, гарантийное обслуживание).
  5. Предоставление передовых технологий и инноваций.

Заведение предоставляет выгодные цены условия, которые порадуют даже самых требовательных клиентов. А действие акций и скидок – делают сотрудничество еще выгоднее.

Цены

Стоимость зависит от следующих параметров:

  • торговой марки;
  • акций;
  • бонусов;
  • выбранной модели;
  • объема заказа.

Детальнее можно узнать в прайс-листе.

Заказать

Чтобы оформить заказ, необходимо любым удобным методом связаться с менеджерами «Влагомеры», уточнить детали относительно товара и оформить заявку на доставку. Запрос будет обработан в кратчайшие сроки, а транспортировка заказа на указанный адрес не заставит долго себя ждать.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом калибровки Вайл 55.



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