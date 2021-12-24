Как и где взять займ без снилса

Отсутствие у клиента СНИЛС не даёт возможности оформить кредит в банке, поскольку данный документ входит в перечень обязательных. Однако, есть альтернативный способ решить финансовые трудности без СНИЛС. В этой статье речь пойдёт о том, как и где получить займ без снилса.

Что такое СНИЛС

Документ предоставляется всем российским гражданам при достижении ими 18 лет.

Это бумажная карточка с ламинацией, на лицевой стороне которой представлен номер в системе пенсионного страхования и информация о нём. Данный документ необходим кредитору с целью вычисления размер дохода клиента.

Он делает запрос в ПФРФ и узнает о размере отчислений заявителя.

Где получить займ без СНИЛС

Получить недостающую сумму без СНИЛС предлагают микрофинансовые организации. Процедура оформления в этих компаниях максимально упрощена.

Взять кредит в МФО можно при предъявлении паспорта. Процесс займёт не более 15 минут.

Однако, шансы на одобрение запроса будут небольшие. Можно предоставить второй документ, например:

ИНН.

Водительские права.

Справку 2-НДФЛ.

Удостоверение пенсионера.

Загранпаспорт.

Некоторые микрофинансовые организации работают в режиме оффлайн и имеют собственные офисы, где происходит процесс оформления и выдача денег. Другие оказывают свои услуги в дистанционном режиме.

Это более удобный и быстрый способ получения займа. Достаточно оставить запрос на сайте кредитора и после одобрения, организация переведёт нужную сумму на указанный счёт. Работа кредитных сервисов в отличие от оффлайн-МФО осуществляется 24/7, без выходных и праздничных дней.

Как оформить займ без СНИЛС

Перед обращением в кредитную компанию, важно убедиться, что она работает легально. Организации имеющие лицензию на осуществление деятельности входят в реестр МФО.

Эти компании находятся под контролем ЦБ. Их деятельность осуществляется в соответствии с законом и обман со стороны кредитора исключён.

Оформление займа без СНИЛС занимает меньше времени, поскольку кредитор не делает запрос в ПФРФ.

Клиенту предстоит:

Ознакомиться с условиями кредитования.

Отправить запрос на получение денег.

Заключить договор с компанией.

Получить деньги удобным для себя способом.

Займ переведут на указанный счёт сразу, после оформления, независимо от времени суток. После оформления кредита, вся необходимая информация сохраняется в базе данных.

При повторном обращении повторно указывать персональные данные не нужно.