Как и где взять займ без снилса

Отсутствие у клиента СНИЛС не даёт возможности оформить кредит в банке, поскольку данный документ входит в перечень обязательных. Однако, есть альтернативный способ решить финансовые трудности без СНИЛС. В этой статье речь пойдёт о том, как и где получить займ без снилса.
Что такое СНИЛС
Документ предоставляется всем российским гражданам при достижении ими 18 лет.
Это бумажная карточка с ламинацией, на лицевой стороне которой представлен номер в системе пенсионного страхования и информация о нём. Данный документ необходим кредитору с целью вычисления размер дохода клиента.
Он делает запрос в ПФРФ и узнает о размере отчислений заявителя.
Где получить займ без СНИЛС
Получить недостающую сумму без СНИЛС предлагают микрофинансовые организации. Процедура оформления в этих компаниях максимально упрощена.
Взять кредит в МФО можно при предъявлении паспорта. Процесс займёт не более 15 минут.
Однако, шансы на одобрение запроса будут небольшие. Можно предоставить второй документ, например:
- ИНН.
- Водительские права.
- Справку 2-НДФЛ.
- Удостоверение пенсионера.
- Загранпаспорт.
Некоторые микрофинансовые организации работают в режиме оффлайн и имеют собственные офисы, где происходит процесс оформления и выдача денег. Другие оказывают свои услуги в дистанционном режиме.
Это более удобный и быстрый способ получения займа. Достаточно оставить запрос на сайте кредитора и после одобрения, организация переведёт нужную сумму на указанный счёт. Работа кредитных сервисов в отличие от оффлайн-МФО осуществляется 24/7, без выходных и праздничных дней.
Как оформить займ без СНИЛС
Перед обращением в кредитную компанию, важно убедиться, что она работает легально. Организации имеющие лицензию на осуществление деятельности входят в реестр МФО.
Эти компании находятся под контролем ЦБ. Их деятельность осуществляется в соответствии с законом и обман со стороны кредитора исключён.
Оформление займа без СНИЛС занимает меньше времени, поскольку кредитор не делает запрос в ПФРФ.
Клиенту предстоит:
- Ознакомиться с условиями кредитования.
- Отправить запрос на получение денег.
- Заключить договор с компанией.
- Получить деньги удобным для себя способом.
Займ переведут на указанный счёт сразу, после оформления, независимо от времени суток. После оформления кредита, вся необходимая информация сохраняется в базе данных.
При повторном обращении повторно указывать персональные данные не нужно.