Кристаллизация мраморного пола

Мраморные полы – покрытие с тысячелетней историей. Этого времени более чем достаточно, чтобы показать, насколько мраморный пол прочный, долговечный, не теряющий своих основных качественных и эксплуатационных характеристик на всем сроке службы. Чтобы пол всегда выглядел эстетично, периодически проводят его шлифовку и полировку.

Современные технологи позволяют повысить качество и свойства мраморного пола, тем самым повысив срок его эксплуатации. Для этого выполняют кристаллизацию мрамора, с помощью термохимического процесса. Если на камне в процесс эксплуатации появились царапины, разводы, пятна, то после кристаллизации они исчезнут, поверхность станет ровной, гладкой, блестящей.

Происходит это за счет вступления камня в химическую реакцию с кристаллизатором. Услуги кристаллизации мраморного пола в М оскве качественно выполнить компания АЛЬП-ТРЕСТ.

Особенности кристаллизации мрамора

Процесс может осуществляться с применением жидких и порошковообразных специальных средств.

Для нанесения кристаллизатора на поверхность мрамора используют однороторную машину, которую в простонародье принято называть «полотером». Этот агрегат также используется для шлифовки и полировки мраморного пола.

Для осуществления кристаллизации, агрегат оснащается синтетическим пэдом, создающим необходимый для создания химической реакции нагрев как мраморной поверхности, так и кристаллизатора.

В составе порошкового кристаллизатора есть микроскопические абразивные элементы, которые в процессе кристаллизации осуществляют дополировку мраморной поверхности.

Одним из компонентов жидких кристаллизаторов является воск, которые обеспечивает дополнительную защиту мрамора от воздействия влажной среды. Кроме этого, воск проявляет насыщенность текстуры мраморного покрытия.

Суть термохимического процесса заключается в нанесение кристаллизатора на поверхность с последующим втиранием с помощью однороторной машины.

Преимущества кристаллизации мрамора

Преимуществ у процесса множества, к основным принято относить следующие факторы:

Повышение износостойкости и истирания мраморной поверхности;

Повышение свойств влагостойкости;

Придание блеска и насыщенности цвета натурального мрамора.

Сегодня кристаллизация мрамора стала обязательным процессом, после шлифовки и полировки.

Периодичность проведение повторных процессов зависит от условий эксплуатации мраморного пола, степени воздействия внешних факторов, из-за которых мрамор начинает тускнеть, на поверхности появляются потертости и царапины.