В том, что за криптовалютой будущее не сомневаются даже те, кто изначально был настроен скептически. В нынешних реалиях это один из самых надежных способов, как минимум, для сохранения своих сбережений, а также инвестиций и заработка.

Работать с криптовалютой удобнее через специальные биржи, выбрав среди них надежную. Биржа Zineera – одна из тех, что обращает на себя внимание, предлагая выгодные условия.

Общая информация о Zineera

Площадке уже больше 4 лет, в течение которых она успешно растет, развивается и обретает стремительно популярность. Кому-то 4 года покажется небольшим сроком.

Если учесть, что в целом такое явление как криптовалюта возникло около 10 лет назад, то 4-летний возраст для биржи – уже солидный. Компания зарегистрирована в Австралии.

Если запросить информацию в государственных реестрах, можно обнаружить, что такая организация действительно существует и все в порядке.

Финансовым регулятором является ASIC. Скан-копия действующей лицензии есть на сайте. Ее можно найти в разделе с официальной информацией и документами. Для хранения средств клиентов используются специальные сгенерированные счета.

Поэтому администрация, владельцы компаний физически не имеют доступа ко всем этим средствам. Это дополнительная гарантия надежности для клиентов.

Они могут быть уверенными в том, что средства в безопасности и никто посторонний не сможет получить к ним доступ. Есть несколько степеней защиты в самой системе безопасности.

Услуги криптобиржи Zineera и условия их предоставления

Криптобиржа поддерживает такие криптовалюты, как:

BTC

ETH

BCH

BNB

XPR и другие популярные алькойны.

Использовать криптобиржу можно для разных целей:

Инвестиции. Речь про долгосрочные инвестиции, когда человек покупает ту или иную криптовалюту и планирует ее продать спустя какое-то время, когда курс станет очень высоким.

Торговля. Еще один способ заработка. Но в данном случае трейдер скупает и продает валюту часто, зарабатывая деньги пусть и на небольшой, но разнице курса, возникающей в краткосрочном периоде.

Сохранение своих сбережений. Сейчас это как никогда актуально. Мир стремительно меняется. Все кажется таким нестабильным. И даже некоторые финансовые институты, которые казались столь надежными, избирательно нарушают права некоторых людей из-за политической обстановки, санкций и так далее.

Сбережения могут просто раствориться из-за инфляции, нестабильного курса фиатной валюты или заморожены, если они на счету в иностранном банке. Поэтому криптовалюта становится тем самым убежищем, куда их можно спрятать.

Независимо от преследуемой цели, можно смело доверять криптобирже Zineera и быть уверенным в ее надежности.