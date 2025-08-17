Корпоративные хранилища данных — что это и для чего нужно
Корпоративные хранилища данных — что это и для чего нужно

17 августа 2025

Корпоративные хранилища (КХД) – это централизованные накопители, на которых система управления собирает информацию от всех совокупных источников по организации.

Цель – предоставить руководству компании возможность автономно управлять процессами с использованием собственных и привлеченных информационных баз. Более подробную информацию про КХД DWH можно узнать на сайте iiii-tech.com.

Использование КХД

Корпоративные хранилища нужны в таких ситуациях:

  • Компания имеет структуру из многих подразделений с разными целями. Для них КХД является централизованным источником.
  • Запуск нового продукта, которому требуется взаимодействие с несколькими системами (типа 1С совместно с системой возврата). КХД интегрирует все программы. Через хранилище идет автоматическое отслеживание, координация всех этапов по работе с продуктами.
  • Организация обладает множественными информационными источниками. При участии КХД совокупность данных структурируется, с хранением под одной системой управления информацией. Все сведения доступны с централизованным доступом.

Применение КХД позволяет выполнять следующие действия:

  • Автоматизация отчетности по разным подразделениям. Освобождаются сотрудники, выполнявшие раньше рутинные операции.
  • Сокращаются в количестве ресурсы, с которыми необходимо обрабатывать данные по отдельным системам.
  • Возможность получения данных, максимально совпадающие с информацией из реального времени.
  • Анализ, обработка значительно больших объемов с данными.

Отслеживаются метрики, имеющие решающее значение в управлении, с высокой эффективностью. С их аналитикой могут работать все отделения независимо, но с отражением суммарных результатов по компании.

Что дает работа с корпоративными хранилищами

С помощью КХД достигаются результаты:

  • Обрабатываются большие массивы с данными, рассчитываются многочисленные параметры, выполняется фильтрация.
  • Отчеты создаются быстро, с выводом на информационные панели.
  • Оперативно мониторятся процессы по разным отделам, структурным подразделениям, филиалам. Выполняется интеграция с центрами, собирающими финансовую отчетность. Отчеты формируются на основании суммарной обработки данных по всем системам.

Благодаря централизованному управлению и доступу к информации, достигается повышение достоверности в отчетных материалах.

Исчезает необходимость собирать ирнформацию от всех структур в отдельном подразделении, после чего готовить интегрированные отчеты. Теперь это делается централизованно, автоматизировано.



