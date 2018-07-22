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Корейская копия Самсунг note 8 обрадует всех

22 июля 2018

Корейская копия Самсунг note 8 обрадует всех

Если вы желаете приобрести современный смартфон, который имеет большое число функциональных возможностей по относительно невысокой стоимости, тогда отличным решением, будет выбрать китайскую копию Самсунг note 8.

Корейская копия Самсунг note 8

Эта модель устройства внешне практически не отличается от оригинала, поэтому так популярна и востребована у большого числа людей. Аппарат выполнен из высококачественных комплектующих и имеет высокие показатели надежности при использовании.

Основные достоинства

Приобретая качественно собранную реплику Samsung note 8, вы становитесь обладателем высоко функционального гаджета с помощью которого сможете комфортно использовать глобальную сеть интернет, а также различные социальные сети. Главные преимущества, которые получит покупатель:

  • Современный и стильный внешний вид.
  • Высокопрочный корпус, который выполнен из надежных материалов.
  • Оперативная память RAM — 4 Гб.
  • Внутренняя память — 8 Гб.
  • Высокопроизводительный процессор серии MTK6595.
  • Основная камера имеет разрешение 13 Мп.
  • Русский интерфейс.
  • Мощная аккумуляторная батарея на 2200 mAh.

Этот телефон заслуженно пользуется популярностью у большого числа людей, потому как его стоимость, полностью соответствует его функциональным возможностям и высоким характеристикам.

Корейская копия Самсунг note 8

При помощи камеры, имеется возможность выполнять четкие фотоснимки и хорошее видео. Достаточно мощный процессор, дает возможность использовать разнообразное программное обеспечение и комфортно играть в игры.

Оптимальное сочетание стоимости и функциональности

Купить представленную модель устройства, у вас имеется отличная возможность при помощи интернет-магазина на самых привлекательных условиях и с максимально быстрой по времени доставкой.

Корпус изготовлен по передовым разработкам с применением высокопрочных материалов, что надежно защищает его от механических повреждений и проникновения влаги.

При приобретении этого мобильного, клиент получит продолжительную по времени гарантию, что говорит о высоком качестве сборки и продолжительному сроку эксплуатации смартфона.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором реплики Самсунг note 8.



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