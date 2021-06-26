Ассортимент кабельной продукции на профильных рынках РФ весьма широк. Существуют как специальные, так и универсальные варианты кабелей. К примеру, КВВГ изначально служит для прокладки контрольных сетей, выполнения автоматизации, монтажа датчиков и других подобных элементов цепей управления. В то же время КВВГ может с успехом использоваться для подключения потребителей со сравнительно невысокими показателями мощности.

Кабель оптом от производителя, цена которого зависит преимущественно от объёма поставки, приобрести в сети не составит труда. Настоятельно рекомендуем сотрудничать напрямую с заводом-изготовителем. Это позволит избежать переплат, как непосредственно за сам кабель, так и за логистику.

Расшифровка обозначения кабеля

Аббревиатуру КВВГ можно расшифровать следующим образом:

К – контрольный кабель;

В – изоляция внутренняя из ПВХ;

В – изоляция внешняя из поливинилхлорида;

Г – гибкий.

Количество жил внутри кабеля может варьироваться. Причём в достаточно широком пределе – от 4 до 61 штуки. В названии кабеля дополнительно может присутствовать литера «Э» — в конструктиве кабеля присутствует экран.

Экран необходим для защиты наводки магнитных полей от проводников, располагающихся в непосредственной близости от кабеля.

Также в названии могут присутствовать синонимичные обозначения НГ и НГ-ls. Это говорит о негорючести изоляции – она не поддерживает прямого горения.

Укладка жил в кабеле

Упомянутая кабельная продукция может быть произведена, как из алюминия, так и из меди. Алюминиевые модификации выделяются названием – АКВВГ.

Жилы укладываются внутри изоляционного слоя определённым образом. Формирование кабеля начинается с центральной жилы. Она располагается исключительно в центре сечения силового проводника.

Далее вокруг центральной жилы формируется первый ряд, затем второй и т.д.

В каждом опоясывающем ряду первая и последняя жила имеют отличительный окрас изоляции. Это так называемая счётная пара. Благодаря такой расцветке упрощается последующее обслуживание кабеля.

А именно, отсчёт жил при прозвонке и выявлении частичных обрывов, не составляет никаких трудностей (дополнительные технические средства кроме мультиметра не потребуются).

В видео указаны характеристики контрольного кабеля для приборов и аппаратов КВВГ -LS 10×0,75: