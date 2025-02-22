На просторах интернета легко найти разнообразную рекламу. Существуют несколько ее видов, одной из важных считается контекстная. С ней регулярно сталкиваются пользователи при вводе данных в поисковик.

Суть и особенности контекстной рекламы

Такая реклама ориентирована на запросы людей в интернете.

Если человек хочет купить, например, футболку, то заходит в Яндекс и печатает в соответствующей графе «купить футболку с принтом» или что-то подобное.

Поисковик распознает его пожелание и выводит на экран сайты интернет-магазинов, где можно осуществить покупку. Среди этих сайтов будет реклама на заданную тему, она и является контекстной.

Это пример того, как реклама функционирует со стороны пользователя, но со стороны бизнеса, магазины определяется со словами, по которым предприниматели хотят демонстрировать свой сайт.

Например, «купить футболку», «одежда с принтом» и т.д. Далее компания платит за каждый клип потенциального клиента-пользователя по рекламе их магазина. Заказать аудит контекстной рекламы можно в компании two-id.ru.

Виды контекстной рекламы

Многие люди часто замечают, что после того, как часто искали определенную информацию в поисковике, ему в интернете спустя время показывается реклама на ту же тематику.

Это тоже особый механизм работы рекламы. Детальнее о существующих инструментах:

Поисковики. Обычно используется Яндекс или Гугл.

Поисковые сети. Это сайты, дающие добро на размещение рекламы. Например, зайдя на сайт о садоводстве внизу или в углу экрана человек может заметить рекламу на другую тему, недавно интересовавшую его.

Это придумано не только для продвижения бизнеса, но и удобства пользователя.

Хотя последние не часто в восторге от всплывающей рекламы, но довольно часто это бывает полезным. Тем более ее можно отключить, но за определенные финансовые вложения.

Ключевые задачи контекстной рекламы для предпринимательской деятельности

Главная направленность рекламы в интернете – продажа товара.

Она необходима фирмам и компаниям, которые занимаются продажей чего угодно: цветов, услуг, машин, еды и т.д. Но для контекстной рекламы важно, чтобы спрос на продукцию был сформирован. В противном случае поисковая система не будет иметь четкого представления, что показать пользователю.

Например, если человеку нужен стоматолог. В данном случае запрос будет предельно прост: «стоматологическая поликлиника» с указанием конкретного города. Здесь контекстная реклама подходит. Но если человеку требуется сводить давнего друга на экскурсию, то тут могут возникнуть проблемы с поиском. Вариантов, куда можно пойти и что посмотреть – масса.

Это может быть театр, кинотеатр, каток, парк и т.д. Здесь не будет конкретики в запросе, будет затруднение в том, что показывать человеку в выдаче.

Положительные и негативные характеристики рекламы в интернете

Реклама рассчитана на ее просмотр и желание приобрести товар или воспользоваться услугой на заданную тематику.

Но у нее имеются как плюсы, так и минусы:

Положительные стороны. Она ориентирована на «горячих» клиентов, работает с прямыми и смежными интересами пользователей. Ее постоянно развивают, создавая новые алгоритмы и инструменты продвижения, придумываются новые форматы предоставляемой информации.

Недостатки. Существует ее высокая конкуренция, стоимость ее размещения регулярно дорожает. Также такая реклама не рассчитана на узкий круг потенциальных клиентов.

Если пользователь не знает о существовании, например, новейшей разработки в сфере бьюти индустрии, то в запросе он его не введет.

Соответственно реклама не появится и не повлияет должным образом на возможного клиента.

Этапы настройки рекламы

Реклама ориентирована на продажу продукции.

Перед настройкой должной работы рекламы, человек должен понимать, что существуют ключевые запросы, которые не стоит использовать рекламодателям:

Ключевые слова в поисковике, на сайтах, память алгоритма. В первом случае человек вбивает слова или фразы на определенную тему и ему показываются сайты, на которых можно посмотреть определенную услугу или продукцию. Во втором – заходит на сайты с конкретной продукцией, тогда позже ему может быт показана реклама интернет-магазинов партнерской сети. В третьем – пользователь искал, например, летнюю одежду, далее ему будет показана реклама подобной одежды на всех сайтах, которые подключены к партнерской сети.

Минус-слова. По ним реклама не будет появляться.

Слаженная работа над рекламой и ее настойка позволяют сделать увеличить продажу продукции.

Пошаговый алгоритм:

Выявление задачи.

Проведение бизнес-исследования на предмет аудитории и потребностей потенциальных клиентов.

Определение некоторых аспектов для принятия решений по различным сегментам в отдельности.

Учитывается тот факт, что для одних клиентов важна цена, для других качество, для третьих – удобство и т.д. Чтобы не гадать что заинтересует большую массу клиентов, аудиторию делят на части. Затем работают над продвижением товара для каждого из сегментов.

Подбор ключевиков и стоп-слов для каждой части.

Создание рекламных объявлений.

Проверка посадочной страницы. Так называется страница, которая появляется после клика по рекламе.

Настройка рекламного кабинета. Туда загружаются ключевики, с ним работают контекстологи.

Анализ отчетов, проведение аналитической работы.

Оптимизация рекламы исходя из выводов прошлого пункта.

Для простого пользователя появление рекламы в интернете – обыденная вещь, но за ее функционированием кроется продуманная работа.