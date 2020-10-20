Конструктор Лего Френдс в интернет-магазине детских игрушек MYplay

Конструкторы Лего являются популярными в течение нескольких десятилетий – их покупают для детей любого пола и возраста. Именитый производитель игрушек выпускает несколько серий, которые состоят из тематических наборов. Наиболее востребованным для юных принцесс является конструктор Лего Френдс. Данные наборы в Украине вы можете приобрести в интернет-магазине MYplay на сайте https://myplay.ua/ru/lego-friends.

Почему стоит купить Lego Friends в интернет-магазине MYplay

Данная линейка конструкторов посвящается подружкам, которые живут в небольшом городе Хартлейк-Сити. Главных героинь наборов зовут Эммой, Андреа, Оливией, Мией и Стефанией. Мини-фигурки этих подружек представлены в конструкторе для детей Лего Friends разными вариациями.

Конструкторы Lego Friends являются не только интересными, но и очень полезными, поскольку способствуют эффективному раннему развитию у малышек различных навыков:

первостепенный плюс – развитие творческого потенциала, фантазии и логического мышления;

во время игры девочки также тренируют мелкую моторику рук, память, концентрацию, усидчивость, ловкость, целеустремлённость.

Все наборы являются безопасными для здоровья малышек, поэтому вы можете без опасений купить конструктор Лего Френдс в Украине. Безопасность обеспечивается за счёт использования в изготовлении прочного пластика, который не выделяет сторонних запахов.

Фигурки в комплектах состоят из грамотно рассчитанного количества деталей, благодаря чему малышка сможет собрать конструктор раньше, чем ей надоест это занятие.

Широкий ассортимент фигурок в конструкторах для детей Лего Френдс

Каждый родитель может купить конструктор Лего Френдс в интернет-магазине MYplay, подобрав подходящие наборы для своих дочерей. Если говорить о сюжетах, то производитель предлагает наборы для развлечений, со спасателями, с торговыми центрами, в сельском направлении, для разных хобби, с природой и жизнью Хартлейк-Сити. Каждый комплект данной серии выполнен с яркими и красочными фигурками, которые с первого взгляда приковывают внимание малышек.

Если вы купите один набор конструктора Lego Friends в интернет-магазине MYplay, ваша дочь сразу вольётся в игровой процесс, начав собирать собственный микро-город. В данном случае вы существенно облегчите выбор подарков на будущие праздники, ведь малышка будет хотеть расширять город, поэтому идеальными презентами станут наборы с новыми героинями, учреждениями, аксессуарами и т. д.