К каждому современному автомобилю предъявляются достаточно высокие требования по экологической безопасности. Для решения этой задачи производители автомобилей и всех видов топлива стараются применять самые современные технологии, способны значительно снизить количество выбросов вредных веществ в отработанных газах двигателя.

Одним из таких технологических решений считается применение специальных устройств в системе выхлопа автомобиля. Они называются каталитическими нейтрализаторами. Каждый производитель старается в этой системе применить свои новинки и конструктивные решения, которые будут значительно превосходить всех конкурентов.

Используются катализаторы и на спецтехнике, такой как погрузчики. Заказать сажевый фильтр для погрузчика можно на сайте компании eet-msk.ru.

Виды и характеристики каталитических нейтрализаторов

Основной задачей каталитических анализаторов считается снижения выбросов загрязняющих веществ благодаря процессу их преобразования в другие менее токсичные вещества, к которым предъявляются менее строгие требования.

Такие устройства устанавливаются на все двигатели внутреннего сгорания, не зависимо от использованного топлива.

Каталитические анализаторы классифицируются по следующим признакам и характеристикам:

Типу двигателя, в выхлопную систему которого он установлен.

Количеству решаемых задач. В современных системах в основном применяют двухсторонние или трёхсторонние анализаторы. Основными химическими реакциями, которые реализованы в этих элементах являются: восстановление оксидов азота, окисление угарного газа и окисление оставшихся составляющих углеводорода.

Количество (процентное содержание) очищенных вредных составляющих.

Стоимости.

Компании изготовителя. Обычно катализатор устанавливает непосредственно завод изготовитель, поэтому за качество его работы отвечает разработчик автомобиля. При выходе его из строя он может быть заменён на аналог. В этом случае не всегда удаётся предъявить высокие требования к этому агрегату.

Конструкция и область применения

Конструктивно каталитический нейтрализатор состоит из следующих элементов:

Металлического корпуса.

Входного и выходного патрубков.

Набора фильтрующих элементов (в зависимости от уровня решаемых задач).

Системе крепления.

В основном этот агрегат устанавливается между выпускным коллектором и выхлопной трубой до установленного глушителя автомобиля.

В зависимости от конструкции он может быть закреплён с помощью болтового соединения или являться составным элементом всей выхлопной системы.