К каждому современному автомобилю предъявляются достаточно высокие требования по экологической безопасности. Для решения этой задачи производители автомобилей и всех видов топлива стараются применять самые современные технологии, способны значительно снизить количество выбросов вредных веществ в отработанных газах двигателя.
Одним из таких технологических решений считается применение специальных устройств в системе выхлопа автомобиля. Они называются каталитическими нейтрализаторами. Каждый производитель старается в этой системе применить свои новинки и конструктивные решения, которые будут значительно превосходить всех конкурентов.
Используются катализаторы и на спецтехнике, такой как погрузчики. Заказать сажевый фильтр для погрузчика можно на сайте компании eet-msk.ru.
Виды и характеристики каталитических нейтрализаторов
Основной задачей каталитических анализаторов считается снижения выбросов загрязняющих веществ благодаря процессу их преобразования в другие менее токсичные вещества, к которым предъявляются менее строгие требования.
Такие устройства устанавливаются на все двигатели внутреннего сгорания, не зависимо от использованного топлива.
Каталитические анализаторы классифицируются по следующим признакам и характеристикам:
- Типу двигателя, в выхлопную систему которого он установлен.
- Количеству решаемых задач. В современных системах в основном применяют двухсторонние или трёхсторонние анализаторы. Основными химическими реакциями, которые реализованы в этих элементах являются: восстановление оксидов азота, окисление угарного газа и окисление оставшихся составляющих углеводорода.
- Количество (процентное содержание) очищенных вредных составляющих.
- Стоимости.
- Компании изготовителя. Обычно катализатор устанавливает непосредственно завод изготовитель, поэтому за качество его работы отвечает разработчик автомобиля. При выходе его из строя он может быть заменён на аналог. В этом случае не всегда удаётся предъявить высокие требования к этому агрегату.
Конструкция и область применения
Конструктивно каталитический нейтрализатор состоит из следующих элементов:
- Металлического корпуса.
- Входного и выходного патрубков.
- Набора фильтрующих элементов (в зависимости от уровня решаемых задач).
- Системе крепления.
В основном этот агрегат устанавливается между выпускным коллектором и выхлопной трубой до установленного глушителя автомобиля.
В зависимости от конструкции он может быть закреплён с помощью болтового соединения или являться составным элементом всей выхлопной системы.