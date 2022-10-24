Каталитический нейтрализатор — что это и для чего нужен
каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Каталитический нейтрализатор — что это и для чего нужен

24 октября 2022

К каждому современному автомобилю предъявляются достаточно высокие требования по экологической безопасности. Для решения этой задачи производители автомобилей и всех видов топлива стараются применять самые современные технологии, способны значительно снизить количество выбросов вредных веществ в отработанных газах двигателя.

Одним из таких технологических решений считается применение специальных устройств в системе выхлопа автомобиля. Они называются каталитическими нейтрализаторами. Каждый производитель старается в этой системе применить свои новинки и конструктивные решения, которые будут значительно превосходить всех конкурентов.

Используются катализаторы и на спецтехнике, такой как погрузчики. Заказать сажевый фильтр для погрузчика можно на сайте компании eet-msk.ru.

ehsiwfrf

Виды и характеристики каталитических нейтрализаторов

Основной задачей каталитических анализаторов считается снижения выбросов загрязняющих веществ благодаря процессу их преобразования в другие менее токсичные вещества, к которым предъявляются менее строгие требования.

Такие устройства устанавливаются на все двигатели внутреннего сгорания, не зависимо от использованного топлива.

Каталитические анализаторы классифицируются по следующим признакам и характеристикам:

  • Типу двигателя, в выхлопную систему которого он установлен.
  • Количеству решаемых задач. В современных системах в основном применяют двухсторонние или трёхсторонние анализаторы. Основными химическими реакциями, которые реализованы в этих элементах являются: восстановление оксидов азота, окисление угарного газа и окисление оставшихся составляющих углеводорода.
  • Количество (процентное содержание) очищенных вредных составляющих.
  • Стоимости.
  • Компании изготовителя. Обычно катализатор устанавливает непосредственно завод изготовитель, поэтому за качество его работы отвечает разработчик автомобиля. При выходе его из строя он может быть заменён на аналог. В этом случае не всегда удаётся предъявить высокие требования к этому агрегату.

image

Конструкция и область применения

Конструктивно каталитический нейтрализатор состоит из следующих элементов:

  • Металлического корпуса.
  • Входного и выходного патрубков.
  • Набора фильтрующих элементов (в зависимости от уровня решаемых задач).
  • Системе крепления.

В основном этот агрегат устанавливается между выпускным коллектором и выхлопной трубой до установленного глушителя автомобиля.

В зависимости от конструкции он может быть закреплён с помощью болтового соединения или являться составным элементом всей выхлопной системы.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Сергей: заказал джингл для рекламы тут https://goodhook.ru/pesni-dlya -reklamyi и после размещения на радио всё пошло...
  • Дмитрий: Вопрос, а деньги, ценные бумаги или обои к какому виду относятся по классификации?
  • Дмитрий Тарасевич: Aivix зашла мне ещё давно, так как на мой взгляд это очень прибыльная партнёрка. С выводом средств...
  • Лебедева Светлана: Как для новичка, парнёрка aivix является лучшей, чтобы набраться опыта. Без особых сложностей...
  • Пётр Мирошников: 9.Если ищите партнёрку, где всё прозрачно с выплатами и можно отслеживать статистику, то это про...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика