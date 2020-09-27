Мы уже давно живем в мире пластиковых карт. Это банковские, дисконтные, клубные карты, пропуска на территорию закрытых предприятий, офисов и многое другое. Все это карты EM Marine и Mifare, которые во многом очень похожи, но все-таки имеют определенные отличия. Закачать печать карт EM Marine в Москве по выгодным ценам можно в компании acard.ru/catalog/EM_Marine/.

Что такое карта EM Marine

Em-Marine – это специальная технология радиочастотной идентификации, изобретенная в Швейцарии и очень быстро получившая популярность и широкое применение во всем мире. В такую карту встроен чип. У него есть память, правда небольшого объема.

На нем содержится информация, которую можно считать и проверить с помощью специального устройства, обычно установленного на предприятии, в котором его используют. Этот чип не позволяет перезаписывать или менять на нем информацию.

Он содержит в себе уникальный порядковый номер. Он никогда не повторяется. Часто их за счет этого используют именно в качестве пропусков в различные заведения. Это удобно, упрощает и ускоряет пропускной контроль, исключая ошибки, подделку карты или использование третьими лицами.

Речь может идти, например, о спортивных залах, бассейнах, фитнес-центрах и не только. Также это офисы, бизнес-центры и т. д., если требуется сделать отдельные пропуска для сотрудников.

Сфера применения

Карты EM Marine используются на предприятиях для того, чтобы предоставить персональный доступ сотрудникам в те отделы, куда им разрешено проходить.

Помимо этого, с их помощью можно контролировать перемещение сотрудников, отслеживать, вовремя ли они приходят на работу, во сколько уходят на обед и возвращаются оттуда, не отлучаются ли во время рабочего времени и т. д.

Эти карты позволяют отслеживать передвижение служебного транспорта, грузов. Их используют и в складах. Сфера действительно очень обширная.

Что касается расстояния, с которого они считываются, то диапазон варьируется в пределах от нескольких сантиметров до 1 метра. Все зависит от мощности самого считывателя.

Чем карта EM Marine отличается от Mifare

Карты Mifare имеют более широкий диапазон применения. Связано это с тем, что они помимо уникального кода, также содержат информацию о владельце карты. Их нередко используют на объектах, где соблюдается строгий контроль доступа.

Например, речь может идти о речных и морских портах и не только. Также они используются для доступа к гостиничным номерам, как транспортные карты в крупных городах.