Каркасные дома: выбор проекта и технология строительства

Система каркасного строительства домов, которая некоторое время в нашей стране многими не воспринималась серьёзно, сейчас очень популярна. Люди убедились в том, что это действительно надежно, безопасно, долговечно и самое главное – быстро.

Если сравнивать со строительством классических каменных монолитных или деревянных домов, которые впоследствии требуют времени ещё на усадку, у каркасных домов неоспоримое преимущество. Для каркасных домов проекты в широком ассортименте представлены на сайте компании msk.art-doma.ru.

Как выбрать проект будущего каркасного дома

Если пользоваться услугами строительной компании, обычно есть стандартные проекты готовых домов, с которыми можно ознакомиться на сайте. Вариантов много. Это могут быть совсем небольшие домики, так и настоящие особняки в несколько уровней.

То есть клиент с любым бюджетом сможет подобрать для себя подходящий проект будущего дома. Если ничего из перечисленных вариантов не устраивает, либо хочется построить дом, который точно не будет похож на другие, можно заказать индивидуальный проект.

Но это обойдется немного дороже. Ошибочно полагать, что индивидуальный проект всегда стоит слишком дорого. Всё зависит от бюджета и пожеланий клиента. И с учетом всего этого специалист разрабатывает соответствующий проект.

Этапы строительства каркасного дома

Прежде всего, составляется проект будущего дома. Затем выбирают место на участке, выравнивают его, очищают, всячески подготавливают. Фундамент подбирается в соответствии с типом грунта. Он может быть:

ленточный

плитный

свайный

столбчатый.

После того как фундамент установлен, требуется его гидроизоляция. Далее идет этап монтажа нижней обвязки и половых балок. На следующем этапе сооружается каркас, устанавливаются межэтажные перекрытия, если уровне несколько.

Устанавливается по той же технологии верхняя обвязка, сооружается каркас для кровли. Каркас самого дома может быть обшит разными материалами. Это OSB плиты, СИП-панели, панели из бруса и т.д. Они будут служить в качестве основных стен.

Но, несмотря на многослойность этих материалов, тепло- и звукоизоляционных свойств для частного дома недостаточно. Поэтому требуется дополнительная теплоизоляция с помощью минеральной ваты или другого материала.

Изнутри дом обшивается гипсокартоном, вагонкой или другим материалам. Каких-то ограничений связанных с фасадной финишной отделкой нет. Можно использовать любой материал, который нравится и подходит для этого.

Наиболее простой вид кровли для такого дома — это двускатный вариант. Но, при желании можно выбрать сложную конструкцию.