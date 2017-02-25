идеи за чашечкой кофе

Какую ткань выбрать для штор

25 февраля 2017

Красивые шторы являются неотъемлемым элементом современного декора в доме. Такие изделия позволяют создать уютную и теплую обстановку в любой комнате.

шторы

Шторы можно не только приобрести в магазине, но и пошить самостоятельно. Для выбора подходящего материала стоит пересмотреть ассортимент на сайте http://ester.kiev.ua/fabrics.

Критерии выбора

Выбирая подходящую ткань для штор, необходимо обратить внимание на несколько важных особенностей. В основном, это касается светлых комнат, так как сюда постоянно попадают солнечные лучи.

Одним из наиболее подходящих вариантов для штор является тафта. Преимущества этой ткани заключаются в отличной устойчивости к попаданию лучей и долговечности.

Тафта хорошо поддается стирке, как в ручную, так и с помощью стиральной машинки. Даже после многократной чистки, ткань не теряет свой цвет и внешний вид.

Хорошим выбором для светлой спальни будет шелк. Известно, что этот материал отличается качественностью и презентабельным внешним видом, но не стоит забывать о его высокой стоимости.

Интересно, что шелк является не только красивой, но и довольно функциональной тканью. Материал отлично отражает большое количество света, попадающего в комнату.

Если вы отдали предпочтение шелку, вот несколько важных моментов, которые нужно учитывать во время выбора:

  • слишком яркая ткань способна выгорать на солнце;
  • материал требует особого ухода;
  • для светлой комнаты лучше всего выбирать ткань в пастельных оттенках.

выбор штор

Хорошим вариантом будет полиэстер или его смесь с хлопком. Преимущество материала заключается в том, что он выдерживает даже многократные стирки.

Также, ткань обладает высокой устойчивостью к выгоранию.

Советы и рекомендации

Выбирая подходящую ткань для штор, можно воспользоваться следующими советами:

  • в зимнее время окна нужно декорировать шторами из плотной ткани;
  • особое внимание уделите функциональному значению изделий;
  • создавая шторы с подкладкой, не стоит забывать о том, что такие варианты трудно поддаются стирке.

Важным моментом является соответствие штор интерьеру комнаты. Перед тем, как приступить к пошиву, лучше всего купите небольшой кусочек ткани, и повесить его на карниз.

Обратите внимание на то, чтобы оттенок штор не сливался с отделкой стен. Необходимо выбирать более темный тон материала, что будет гармонично выглядеть на фоне светлых поверхностей.



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