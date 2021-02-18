Какую страну выбрать для регистрации оффшора?

Ведение бизнеса в оффшорных зонах позволяет рассчитывать на целый ряд финансовых и налоговых льгот. Именно поэтому многих бизнесменов интересует перечень оффшорных стран, в которых предлагают наилучшие условия для ведения предпринимательской деятельности.

Перед тем, как определить подходящий для себя оффшор, владелец бизнеса должен определить цели и задачи своего дела. Перед тем, как купить оффшор, также необходимо учесть его географическое положение, географию своих контрагентов, стоимость регистрации и обслуживания компании.

Если говорить о наиболее популярных оффшорных зонах для российских бизнесменов, то стоит отметить:

Ангилью;

Белиз;

Панаму;

Доминику.

Ангилья

Ангилья считается одной из самых надежных оффшорных зон, в которой можно регистрировать компании, создавать частные фонды, открывать банковские счета и т.д.

Преимуществом этого оффшора считается возможность регистрации в кратчайшие сроки. Учитывая, что экономика этой страны держится в основном на регистрации и обслуживании оффшоров, правительство Ангильи делает все возможное для удержания первенства в оффшорном секторе.

Поэтому российские бизнесмены, выбирающие эту налоговую гавань, могут рассчитывать на максимально лояльное отношение.

Белиз

Белиз также считается одной из лучших налоговых гаваней современности. Такой статус это государство получило за счет прогрессивного законодательства, освобождающего от налогов все оффшорные компании, трасты и фонды.

В соответствии с белизским законодательством, частный фонд, который занимается любым видом благотворительной деятельности (вне зависимости от ее масштаба) считается благотворительным. Следовательно, такой фонд может рассчитывать на возврат налогов.

Компании, зарегистрированные в этом оффшоре, также могут рассчитывать на минимальные требования к регистрационным документам.

Панама

Эта оффшорная зона отличается невысокой стоимостью и оперативностью регистрации, а также наличием множества налоговых льгот.

Экономика Панамы в основном зависит от финансовых услуг. Поэтому данное государство регулярно улучшает сектор оффшорных услуг и гарантирует защиту активов, размещенных на местных банковских счетах.

Доминика

Доминика считается одной из наиболее быстроразвивающихся налоговых гаваней.

В этом государстве можно не только зарегистрировать компанию, но и получить второе гражданство, которое предоставляется инвесторам и учредителям оффшорных банков. К преимуществам Доминики следует отнести и гарантию конфиденциальности, закрепленную в местом законодательстве.