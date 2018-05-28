Какую систему видеонаблюдения выбрать для кафе

Система видеонаблюдения, установленная в кафе или ресторане, позволяет решать несколько задач. С одной стороны, это обеспечение безопасности посетителей, с другой – контроль над работой персонала. Поэтому для ее установки необходимо приглашать специалистов, знающих все тонкости монтажа и наладки систем видеонаблюдения.

На сайте http://sltok.ru/videonablyudenie-v-kafe.html можно оставить заявку. Специалист приедет и на месте оценит особенности помещения и составит примерный план системы.

Какое оборудование выбрать

Чтобы в полной мере реализовать проект по установке видеонаблюдения в кафе, необходимо воспользоваться готовой системой. Она в себя будет включать:

камеры в антивандальном корпусе, обладающие высокой степенью защиты от влаги и пыли;

записывающее устройство (рекодер) с возможностью подключения по нескольким каналам;

жесткий диск, на нем будет храниться видеозапись;

провода для соединения отдельных элементов системы с рекодером;

блоки питания и другие расходные материалы.

Информация с камер будет храниться на жестком диске. Все видео файл будут сортироваться по дате съемки и номеру камеры. Для того, чтобы иметь возможность просматривать видео в режиме реального времени, к системе нужно подключить монитор. Это может быть компьютер или телевизор.

Особенности установки видеокамер в общественных местах

Сложности, связанные с установкой видеокамер в кафе, затрагивают не только технические аспекты. Прежде всего, нужно соблюсти юридические тонкости. Вести скрытое наблюдение за персоналом и посетителями запрещено законом. Поэтому на входе в кафе нужно вывесить таблички с соответствующим предупреждением для посетителей.

Персонал также должен быть в курсе происходящего. Каждый сотрудник заведения подписывает соглашение на осуществление видеосъемки.

С точки зрения безопасности наиболее уязвимыми в кафе местами являются:

Кухня. Здесь хранятся продукты, и готовится еда. Касса. В этом месте нужна камера с высоким разрешением и возможностью работы в ночное время. Зал для посетителей лучше оборудовать камерами, записывающими звук. Это поможет проводить разбирательства, вязанные с жалобами клиентов. Бар. Камера, установленная в этом месте, должна фиксировать стойку с алкогольными напитками и рабочее место бармена. Входы и выходы из кафе.

Дополнительно потребуется установить камеры на парковке и летних площадках, если они имеются. Такое распределение камер позволит контролировать время прихода и ухода сотрудников, количество посетителей кафе, а также разрешать различные конфликтные ситуации. Ведь клиенты подобных заведений часто бывают в нетрезвом состоянии, а значит, сами провоцируют скандалы и драки.