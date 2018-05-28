да придет идея думающему

Какую систему видеонаблюдения выбрать для кафе

28 мая 2018

Система видеонаблюдения, установленная в кафе или ресторане, позволяет решать несколько задач. С одной стороны, это обеспечение безопасности посетителей, с другой – контроль над работой персонала. Поэтому для ее установки необходимо приглашать специалистов, знающих все тонкости монтажа и наладки систем видеонаблюдения.видеонаблюдение в кафе

На сайте http://sltok.ru/videonablyudenie-v-kafe.html можно оставить заявку. Специалист приедет и на месте оценит особенности помещения и составит примерный план системы.

Какое оборудование выбрать

Чтобы в полной мере реализовать проект по установке видеонаблюдения в кафе, необходимо воспользоваться готовой системой. Она в себя будет включать:

  • камеры в антивандальном корпусе, обладающие высокой степенью защиты от влаги и пыли;
  • записывающее устройство (рекодер) с возможностью подключения по нескольким каналам;
  • жесткий диск, на нем будет храниться видеозапись;
  • провода для соединения отдельных элементов системы с рекодером;
  • блоки питания и другие расходные материалы.

Информация с камер будет храниться на жестком диске. Все видео файл будут сортироваться по дате съемки и номеру камеры. Для того, чтобы иметь возможность просматривать видео в режиме реального времени, к системе нужно подключить монитор. Это может быть компьютер или телевизор.

видеонаблюдение в кафе

Особенности установки видеокамер в общественных местах

Сложности, связанные с установкой видеокамер в кафе, затрагивают не только технические аспекты. Прежде всего, нужно соблюсти юридические тонкости. Вести скрытое наблюдение за персоналом и посетителями запрещено законом. Поэтому на входе в кафе нужно вывесить таблички с соответствующим предупреждением для посетителей.

Персонал также должен быть в курсе происходящего. Каждый сотрудник заведения подписывает соглашение на осуществление видеосъемки.

С точки зрения безопасности наиболее уязвимыми в кафе местами являются:

  1. Кухня. Здесь хранятся продукты, и готовится еда.
  2. Касса. В этом месте нужна камера с высоким разрешением и возможностью работы в ночное время.
  3. Зал для посетителей лучше оборудовать камерами, записывающими звук. Это поможет проводить разбирательства, вязанные с жалобами клиентов.
  4. Бар. Камера, установленная в этом месте, должна фиксировать стойку с алкогольными напитками и рабочее место бармена.
  5. Входы и выходы из кафе.

Дополнительно потребуется установить камеры на парковке и летних площадках, если они имеются. Такое распределение камер позволит контролировать время прихода и ухода сотрудников, количество посетителей кафе, а также разрешать различные конфликтные ситуации. Ведь клиенты подобных заведений часто бывают в нетрезвом состоянии, а значит, сами провоцируют скандалы и драки.



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