Какую мебель выбрать в детскую комнату

Обстановка в детской комнате влияет на развитие ребенка. Поэтому к выбору мебели для детской стоит подойди вдумчиво. Широкий ассортимент качественной мебели предлагает интернет-магазин мебели Mr.Divanoff.

Какая мебель обязательно должна быть в детской

Базовые предметы обстановки в детской:

Спальное место.

Шкаф для хранения вещей.

Стол, где ребенок сможет играть и заниматься.

Остальную мебель можно добавлять по своему усмотрению.

Это могут быть всевозможные шкафчики, стеллажи, полки, предметы мягкой мебели. Детям нравятся мягкие кресла-мешки и в интерьере детской они смотрятся очень органично. Но не стоит излишне загромождать комнату мебелью. У ребенка должно оставаться достаточно свободного пространства для игр.

Виды мебели

Модульная мебель собирается по принципу конструктора. С помощью отдельных элементов такой мебели создаются оригинальные практичные конструкции. Одно из преимуществ модульной мебели: возможность добавлять, убирать, менять местами элементы по мере необходимости.

Корпусная мебель прочная и надежная. Она представлена в продаже в широком ассортименте. Можно купить готовый гарнитур для детской или изготовить на заказ в соответствии с параметрами комнаты.

Мягкая мебель создает атмосферу уюта в детской. Ребенку будет приятно полежать на удобном диване или устроиться в кресле с любимой книгой. При выборе мягкой мебели стоит отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов: каркас из древесины, а в качестве наполнителя шерсть, пух или конский волос.

Критерии для выбора детской мебели

Выбирая мебель для детской, стоит обращать внимание на соответствие ее следующим требованиям:

Функциональность. Дети растут очень быстро и постоянно менять мебель на подходящую по возрасту было бы излишне расточительно. Лучше изначально выбирать универсальные модели, размеры которых можно подстраивать под параметры ребенка. Сейчас в продаже имеются растущие стулья, парты, кровати. Все они могут использоваться на протяжении многих лет. Такой вариант оптимален для всех: родители избегают лишних трат, а детям не приходится расставаться с привычной мебелью.

Экологичность. Желательно выбирать мебель, изготовленную из натуральных материалов. Лучшим вариантом считается древесина. Также для производства детской мебели используют МДФ, ДСП, пробку.

Безопасность. Этот критерий наиболее важен. Мебель в детской не должна представлять угрозу для ребенка. К обязательным требованиям относят: отсутствие острых углов, дополнительная фиксация (крепление к стене) предметов более 1 м высотой, отсутствие стеклянных элементов.

Создавая интерьер комнаты, стоит прислушиваться к мнению ребенка, учитывать его пожелания.

Ведь детская – это то место, где он будет отдыхать, играть, заниматься. И очень важно, чтобы ребенку было комфортно там находиться.