Какую люстру выбрать в спальню

Основным элементом в интерьере спального пространства является люстра. Благодаря ей в комнате становится более уютнее и комфортнее. А если люстра выбрана правильно, то это говорит ещё и осведомлённости владельца и наличия у него вкуса.

Стоит помнить о том, что люстры появились много веков назад. И за этот период они уже потерпели множество изменений во многих параметрах. Современному потребителю доступны различные варианты габаритов и форм, дизайна и окраса. В широком ассортименте люстры в СПб представлены на сайте «Fotonza».

Все люстры для спальной могут быть разделены на подвесные и на потолочные типы. При этом подвесные могут подвешиваться на шнуры и цепи, штанги. Потолочный тип располагается визуально в горизонтальной плоскости. Крепить его стоит к перекрытию максимально прочно.

Рекомендовано использовать подобные модели в тех помещениях, где потолки невысокие. Это обусловлено тем, что они занимают меньшее количество места, благодаря отсутствию подвески.

А вот для высоких потолков целесообразно применять подвесной тип люстры. Элемент подвески может быть регулированным. Они выглядят максимально выразительно, так как размещаются изделия в вертикальном положении.

Неподвижно можно зафиксировать люстру в спальном пространстве на штанге. Но при этом они также могут быть регулируемыми по высоте.

Параметры выбора

В первую очередь стоит определиться с необходимыми параметрами, которые для потребителя являются максимально важными.

Многие покупатели, при выборе люстры, особое внимание обращают на такие критерии, как тип и окрас изделия, материалы производства и габариты, стилистика и дизайн, мощность и виды используемых лампочек, наличие дополнительного функционала и опций.

В люстрах для спального пространства могут быть использованы такие типы лампочек, как галогенные или же светодиодные, люминесцентные или же накаливания.

Большинство потребителей сразу же обращают особое внимание на дизайн и стилистику изделия. Ведь визуальное восприятие создаёт первое впечатление о предмете. Сложности в этом вопросе могут возникать лишь из-за большого ассортимента.

Ведь тут присутствует несколько тысяч вариантов. Но специалисты различают этнические и традиционные, модерновые и современные стили. У каждого из этих изделий собственные особенности, о чём не нужно забывать при выборе. При выборе габаритов стоит руководствоваться такими правилами:

От основания крепления непосредственно до нижней точки плафона либо же корпуса длина должна не превышать части.

А вот по диаметру изделие не должно быть более 1/3 от всей ширины помещения. В том случае, когда комната имеет форму прямоугольника, стоит рассчитывать её размер из наиболее короткого расстояния.

Материал должен полностью соответствовать стилистике комнаты.

В спальное пространство чаще всего выбирают люстру из древесины или же из керамики, из стекла или хрусталя, из текстиля или же металла, из акрила или пластика.

У каждого из перечисленных материалов присутствуют как положительные, так и отрицательные качества, которые в процессе выбора изделия нужно учесть в обязательном порядке.

Также интерьеру должен соответствовать и окрас люстры. Но не у всех получится выбрать изделие, которое полностью будет соответствовать декору и окрасу помещения. А вот мощность рассчитывается в зависимости от того, какова суммарная мощность применяемых ламп. Также в люстре могут присутствовать такие дополнительные функции, как таймер и регулятор степени освещённости, пульт для управления на расстоянии и вентилятор.

Каждая из этих функций является по-своему полезной.