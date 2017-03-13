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Как раскрутить группу в контакте?

13 марта 2017

Вряд ли стоит говорить о том, что социальные сети уже настолько плотно вошли в нашу жизнь, что без них многие не способны гармонично существовать. Безусловно, большинство маркетологов использую это себе на пользу. Используйте и Вы!

Раскрученная группа в ВК даёт возможность получить стабильный доход или придаток к нему. В данной публикации будут описаны наиболее популярные методики раскрутки группы в социальной сети. При этом не стоит забывать о том, что всегда проще всего сотрудничать с профессионалами. К примеру, http://elementri.ru/ предлагает наиболее выгодные условия.

Как обеспечить стабильное развитие?

 Как обеспечить стабильное развитие?

Изначально следует отметить, что накрутка подписчиков может быть двух видов:

  • привлечение реальных посетителей, заинтересованных в предлагаемом контенте;
  • привлечение реальных посетителей, незаинтересованных в предлагаемом контенте;
  • привлечение ботов.

Безусловно, каждый хочет получить подписчиков, которые будут осуществлять реальные действия в группе – выполнять репосты записей к себе на стену, комментировать посты и участвовать в обсуждениях.

Строго говоря, только такая группа в социальной сети и может быть полезна. Однако, получить реальных, заинтересованных посетителей не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Точнее говоря, все механизмы привлечения людей одинаковы, что в реальной жизни, что в Интернете. Применимо к нашему случаю необходимо лишь найти сообщество в социальной сети, которое сходно с Вашим по тематике и разместить в нём рекламный пост.

Стоить это будет не менее 300 рублей. При этом закреплённым рекламный пост будет всего один час, а продержится в группе не более один суток. Подобного подхода является достаточно, чтобы регулярно привлекать «живые души».

Использование поисковых систем

 Использование поисковых систем

Безусловно, поисковики также можно использовать с целью привлечения. Средняя стоимость за привлечения 1000 реальных посетителей в группу составляет примерно 80 000 рублей.

При этом используется поисковая система Яндекс. Точнее говоря, её рекламная часть – Яндекс.Директ.

Корректно настроенная рекламная кампания позволит постоянно выигрывать аукционную борьбу за участие в выдаче. Следовательно, рекламный бюджет будет экономиться. Для выполнения означенных действий даже существует специализированный софт.

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В видео будут представлены наиболее популярные методики раскрутки сообществ в вк:



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  • DJAlba: Подписываюсь под каждым словом по поводу ссылочной массы. Только я еще посоветовал бы поучить методику...
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