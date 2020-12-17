Каков порядок проведения ликвидации юридического лица
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Каков порядок проведения ликвидации юридического лица

17 декабря 2020

Нередко возникают ситуации, когда принимается решение ликвидировать организацию. Это особенно актуально в нынешнем году, так как ситуация в мире и кризис сильно ударили по бизнесу, и многие приняли решение прекратить свою деятельность. Либо причина в чем-то другом.

В нашей стране наиболее распространенными сейчас являются ООО. Ликвидация юридического лица, как показывает практика, сложнее, чем его создание. Порядок проведения ликвидации также может быть разным, в зависимости от ситуации. Быстро и профессионально услуги ликвидации фирм в Челябинске выполнит компания chelurist.ru.

Какие варианты ликвидации юридического лица существуют

Не всегда это стандартная добровольная ликвидация. Способов несколько. Наиболее распространена ликвидация:

  • добровольная – когда руководство само приняло решение о прекращении деятельности организации
  • принудительная – по решению суда
  • банкротство – часто само руководство начинает эту процедуру, если остались кредиторы, обязательства перед которыми не могут быть выполнены
  • альтернативная – компания по факту существует, но может измениться руководство, учредители, адрес и название.

Порядок добровольной ликвидации юридического лица

Этот вариант наиболее распространенный. Включает в себя несколько этапов.

  • Принять решение о ликвидации. Оно коллективное и не устное, а излагается в письменном виде. В некоторых случаях может быть создана ликвидационная комиссия. Сама ликвидация должна быть одобрена всеми учредителями компании.
  • Уведомить регистрирующий орган, предоставив необходимые документы. Это нужно сделать в течение 3 дней после принятия решения о ликвидации.
  • Опубликовать сообщение о ликвидации в специальных СМИ.
  • Завершить текущую деятельность, рассчитавшись с сотрудниками, контрагентами, налоговыми органами.
  • Составить и зарегистрировать промежуточный ликвидационный баланс.
  • Сдать ликвидационный баланс и остальные документы в регистрирующий орган, оформить ликвидацию юридического лица.

Если никаких проблем не возникло в процессе, процедура считается завершенной.

Помощь специалистов

Процедура ликвидации юридического лица достаточно долгий и утомительный процесс. В некоторых случаях учредители или руководство предпочитают доверить эти заботы специализированной компании, которая возьмет на себя решение большей части забот на себя.

Это не так дорого стоит и позволяет сэкономить время и нервы. Для начала можно просто проконсультироваться, чтобы узнать стоимость, сроки.



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