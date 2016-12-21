да придет идея думающему
Какой тариф на МТС лучше?
21 декабря 2016

МТС продолжает оставаться одним из наиболее выгодных операторов связи на территории РФ. Однако, это не означает, что все его тарифы являются привлекательными для большинства абонентов. Исходить необходимо исключительно из собственной ситуации.

Подробная информация о действующих тарифах и акциях компании представлена на http://www.sim-trade.ru/tariff/mts. В данной публикации будут описаны наиболее выгодные тарифы для разговоров и Интернет-сёрфинга.

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь!

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь!

Это правило было в тренде среди компаний, предоставляющих услуги связи, достаточно долго. Речь идёт о том, что если ты хочешь говорить много – покупаешь один тарифы. Если нужен Интернет – придётся покупать другой тариф.

В принципе и у МТС имеются такие же тарифные планы. Но существует и оптимальный тариф. Речь идёт о тарифной линейке Smart. Безусловно, она широка в зависимости от количества минут и пакета Интернета, которые приобретаются.

Ниже представлены они:

  • Smart mini;
  • Smart;
  • Smart +;
  • Smart Pro.

Максимальная конфигурация тарифа подразумевает 5 Гб трафика всего за 900 рублей. Действительно, это одно из самых выгодных предложений на рынке.

Кроме того, тариф даёт возможность получить безлимитные звонки на все номера МТС. Говорить можно неделями на пролёт! Однако абонентская плата может устроить далеко не каждого.

Но, как уже было сказано выше, необходимо исходить из собственной ситуации. Быть может, Вы осуществляете большое количество звонков. Но при этом длятся они совсем непродолжительное время.

Тарифы «Посекундный», а «Super МТС»

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Посекундный тариф – это настоящая находка, которая до сих пор присутствует не у всех операторов связи РФ. Тарификация звонка осуществляется не по минутам, а по секундам. Тариф предлагает звонки всего по 5 копеек!

Существуют и более выгодные предложения для тех, кто разговаривает, напортив, долго.

Если у Вас возникают трудности с пониманием условий предоставления тарифа, не стесняйтесь позвонить в официальную службу поддержки клиентов (колл-центр).

Оператор даст ответы на все интересующие Вас вопросы.

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В видео будет описан тариф «Смарт-Безлимитище». Сегодня он наиболее часто используются на смартфонах:

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