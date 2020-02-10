Какой сервер выбрать для игры в Lineage 2

Как известно, онлайн РПГ, как и любые другие онлайн игры, могут доставить удовольствие лишь в том случае, если найти подходящий сервер. Для такой популярной игры как Lineage 2 сегодня есть немало хороших серверов, ну а чтобы выбрать наиболее подходящий для себя, нужно просто определиться с приоритетами. Русские сервера Линейдж 2 можно найти на сайте la2on.com.

Серверы с большим количеством игроков

Конечно, ролевая многопользовательская онлайн игра имеет смысл, лишь когда играет хотя бы несколько человек. Нет, можно найти, чем заняться в одиночестве, но все-таки это рано или поздно надоест.

Ведь игровой процесс задумывался разработчиками совсем не как одиночная игра. Ну а элементы таковой предназначены, чтобы дополнить и расширить возможности онлайн составляющей и помочь лучше к ней подготовиться.

Так что важно, чтобы на сервере было достаточно игроков. Впрочем, это понятие относительное и зависит от предпочтений конкретного человека. Но одно можно сказать точно – чем больше людей, тем больше вероятность разных событий, проще разнообразить игровой процесс.

Чем больше игроков, тем больше вероятность найти кого-то, близкого по восприятию игры и мира. И уже с такими людьми можно создать какую-то организацию, вместе придумывать и осуществлять различные мероприятия, общаться. В конце концов, именно в этом смысл ролевой онлайн игры, тогда как те, кто предпочитает одиночество, вряд ли заинтересуются такими проектами в принципе.

Сейчас есть немало серверов, на которых жизнь бьет ключом. Причем попасть туда не сложно, а задержка будет невысокой. Нужно просто немного поискать, что удобнее делать на специальном сайте, где располагается список таких серверов.

Серверы, где игроков немного

Те, кто хорошо знаком с онлайн играми, понимают, что большое количество игроков на сервере имеет как свои плюсы, так и свои минусы. И это касается не только Lineage 2 и проектов такого же жанра, но и других многопользовательских игр, будь то шутеры, стратегии или гонки.

Даже тем, кто привык играть на серверах с большим числом игроков, иногда хочется отдохнуть, пусть и продолжая играть в ту же игру. Для них, как и для тех, кто предпочитает относительное одиночество, подойдут серверы, где люди всегда есть, но их немного.

На таких серверах не будет постоянных столкновений с другими игроками, и вообще игровой процесс будет размереннее. Можно будет больше внимания уделять самой игре. В Lineage 2 есть, чем заняться и в одиночестве, хотя это не может полностью заменить онлайн составляющую.

Ну а если захочется поиграть в компании, то это будет не сложно сделать, ведь найти другого игрока легко, если есть такая цель. Пусть тут и не получится сделать всего того и в том масштабе, как на серверах с большим числом играющих, но, все же, большинство различных интересных совместных занятий возможны и здесь.

Для того чтобы выбрать хороший сервер, достаточно воспользоваться их списком на проверенном сайте. Такой список периодически обновляется, отражая изменения, которые произошли. В зависимости от своих предпочтений можно выбрать тот или иной сервер, ну а если играть там не понравиться, ничто не мешает попробовать другие.