Какой песок использовать для пескоструя?

Технология обработки различных поверхностей струёй песка появилась ещё в конце IXX века. Напомним, что при помощи песка можно обрабатывать не только металл, но и целый спектр поверхностей из других материалов. При этом, изначально технологическая гонка велась за использование наиболее эффективного компрессора. Ведь чем выше скорость песочных фракций, тем лучше результат (воздействие производится с большей эффективностью). Однако, к концу XX века стало понятно, что технологический лимит исчерпан. Попытки улучшения технологии пошли по другому пути – выбору определенной среды (не только песка).

На сайте https://copia.su/kvarcevyj-pesok-dlya-peskostrujnyx-rabot/ Вы сможете приобрести качественный песок для пескоструя. Строго говоря, для обработки поверхности подойдёт абсолютно любой песок. Только разница в качестве обработанной поверхности будет серьёзной.

Какой песок предпочесть?

Известно, что частицы песка из сопла пескоструя вылетают со скоростью до 800 км/ч. При этом, в поперечнике они не превышают размера в 0,3-0,5 мм. Песок естественного происхождения на 85% состоит из кварца.

С одной стороны, этот минерал является привлекательным для использования в пескоструе. Ведь он весьма доступен (с финансовой точки зрения). Однако, специалист, который использует в своей работе пескоструй, должен заботиться не только о рентабельности, но и безопасности собственного здоровья.

Дело в том, что сталкиваясь с обрабатываемой поверхностью, кварцевые песчинки разлетаются в пыль. Если эта пыль попадёт в лёгкие человека, она уже может быть оттуда изъята.

Результатом становится развитие силикоза. Болезнь является смертельной. Отметим, что не каждый респиратор способен задерживать кварцевую пыль. Именно по этой причине для эксплуатации пескоструя необходим скафандр (в прямом смысле слова) с независимой системой обеспечения дыхания.

Преимущества кварцевого песка для пескоструя

Ознакомившись с минусами, следует уделить внимание и преимуществам кварцевого песка для означенных целей:

песок может быть бесплатным (можно набрать в ближайшем канале или реке);

песчинки при соударении с обрабатываемой поверхностью разбиваются в пыль, а это означает, что серьёзно повредить поверхность во время обработки невозможно;

ресурс сопла пескоструя выходит медленнее;

высокая скорость обработки.

К примеру, если Вы будете использовать карьерный песок, который был произведён методом дробления каменной породы, то обработка таким расходником будет идти на порядки быстрее.

А всё из-за того, что фракции обладают острыми кромками в отличие от речного песка.

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В видео даётся ответ на сакраментальный вопрос – где добыть песок для пескоструя: