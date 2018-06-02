Как крепить модульные картины

Любая картина, конечно, если она правильно подобрана под дизайн помещения и должным образом расположена, украсит жилище, усилит положительное его восприятие и заставит уважать хозяев за их вкус.

Особенно хороши модульные картины Macrosvit, которые дополняют собой интерьер комнаты, скрывая недостатки путем акцентирования на себе внимания. Как же правильно их разместить и закрепить на стене?

Располагаем грамотно

Так как картина состоит из нескольких частей и притягивает к себе взгляды, то важно выбрать ей позицию. Центральная ее часть должна находиться на высоте 150 см от пола.

Чтобы композиция не искажалась, никакого угла наклона быть не должно.

Необходимо соблюдать последовательность размещения и расстояние между модулями, которое задумывал автор.

Все элементы картины размещают строго параллельно друг другу.

Отличный вариант – организовать освещение модульной картины, причем, для каждого сегмента следует предусмотреть отдельный светильник.

Не рекомендуется располагать картину таким образом, чтобы на нее попадали прямые солнечные лучи – так краски быстро выцветут.

Варианты крепления

Выбирая способ соединения модульной картины со стеной, нужно учитывать следующее:

её вес;

из чего сделана стена и чем покрыта, а также насколько важно сохранить внешний вид этого покрытия.

Существуют такие методы крепления картины, причем каждый из них вряд ли назовешь сложным: