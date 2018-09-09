Какой ноутбук купить в 2018 году

Современные производители электронной техники постоянно выпускают на рынок новинки. Компьютеры, произведенные в прошлом году, на сегодняшний день являются устаревшими. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление о новых моделях компьютерной техники.

Ноутбуки сегодня пользуются большим спросом, чем стационарные компьютеры. Они практичнее, легче в использовании, такое устройство можно взять с собой в дорогу, на работу или учебу.

Тип ноутбука

В любом магазине электроники можно найти ноутбуки по разной цене. Внешне они очень похожи, но выбор нужно делать исходя из их функционала. Большинство покупателей начинают выбор техники с выбора производителя, но каждый из них представляет модели ноутбуков различающиеся по типу:

настольные ноутбуки отличаются самыми большими габаритами среди подобной техники. Такие компьютеры используют в качестве стационарных, они подходят для сложных манипуляций, игр и обработки видео;

трансформеры представляют собой симбиоз классического ноутбука и планшета. Они оснащены сенсорным экраном, поэтому управлять ими можно при помощи руки, мышки или клавиатуры;

ультрабук отличается меньшим весом и габаритами. Их удобнее брать с собой в дорогу, но их возможности слегка ограничены. Хотя дорогие модели по своему функционалу и производительности не уступают стационарным компьютерам.

Выбор типа ноутбука зависит от того, как вы планируете его использовать. Если вы хотите его брать с собой, то отдайте предпочтение более легким моделям. Но если вам важна продуктивность, то выбирайте более продвинутые модели.

Как выбрать

Цена ноутбука имеет большое значение при его выборе. Но приобретать слишком дешевые модели не стоит. Такие ноутбуки являются устаревшими, они не отвечают современным требованиям. Делая выбор, стоит учитывать такие характеристики ноутбуков:

Тип процессора. Если ноут укомплектован процессором Intel Celeron, то это означает, что ноутбук сможет выполнять лишь самые простые операции. Наиболее производительными являются процессоры Intel, но и среди таких уже есть своя градация. Последние модели оснащаются процессорами i7и i9. Оперативная память. В этом году целесообразно выбирать модели, у которых этот показатель равен 8 Гб. Такого объема хватит для нормальной работы устройства, но если вы планируете хранить много информации, то можно приобрести более емкие устройства.

Важными параметрами является количество ядер, но это также сказывается на стоимости техники. В технических характеристиках часто указываются параметры экрана, но у большинства современных ноутбуков эти показатели одинаковы.