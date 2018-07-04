он думал и был вознагражден идеей

Как привезти груз из Китая

4 июля 2018

Ни для кого не секрет, что китайские товары взяли в плен рынок, поскольку являются доступными и многообразными. Ранее считалось, что все «мэйд ин Чина» является низкосортным хламом. Однако в последнее время, продукция китайского производителя существенно поднимает уровень качества своих изделий.Как привезти груз из Китая

В сложившейся ситуации все больше людей осуществляют покупки у страны-соседа. И если с единичными товарами с Алиэкспресс проблем никаких, то людям, решившим построить бизнес на импорте из Китая, стоит хорошо подготовиться к перевозке большого груза.

Пересечение габаритной посылки через границу становится головной болью, а может и потерей средств, для новичка. Поэтому настоятельно рекомендуем, пока не «набили руку», пользоваться услугами специальных компаний, таких как https://logicgroup.ru/perevozka-sbornyh-gruzov, чтобы доставка желаемого контейнера не стала горьким опытом.

В чем сложности доставки

Какие круги заданий предстоит пройти начинающему закупщику

  1. Найти поставщика, надежного и проверенного. Сделать это можно как на интернет-рынках, так и воочию встретившись с продавцом на выставке.
  2. Выбрать способ доставки груза (об этом поговорим позже).
  3. Если заказан небольшой объем товара для личного пользования, то проблем далее не будет.
  4. Если же это партия для коммерческих целей, то обязательно быть ФЛП или ООО, т. к. отдельным лицам нельзя получать коммерческий груз.
  5. Зарегистрироваться участником внешнеэкономической деятельности.
  6. Найти транспортную компанию для доставки.
  7. Оформить товар на таможне, оплата всех налогов и прочих взысканий.
  8. Возможно потребуется предъявить сертификат качества на некоторые товары.

Этот перечень — утрированная версия всего, что может с вами случится. Поэтому, если готовность сделать все и сразу хромает, лучше нанять специалистов из транспортной компании, занимающейся доставкой грузов из Китая.

Как привезти груз из Китая

Варианты доставки

Каким образом лучше отправить свой заказ, решают только время и деньги. Чем быстрее приезжает товар, тем дороже будет услуга. В этом вопросе важно найти золотую середину.

Возможны такие способы транспортировки:

  • самолетом;
  • поездом;
  • судном;
  • почтой;
  • автомобилем

Привезти товар в короткие сроки по сравнительно невысокой цене можно с помощью авто. Очевидно, что самый быстрый и дорогостоящий метод — авиадоставка. Если сроки не в приоритете, то можно спокойно выбрать доставку по морю или железной дороге.

Доставка почтой не страшна для маленьких посылок, а вот для габаритных грузов — не лучший вариант, поскольку срок ожидания доставки увеличивается в 2-3 раза, а надежность почтовых отделений оставляет желать лучшего.

Подводя черту хочется сказать, что если вы еще плохо ориентируетесь в вопросах доставки грузов из Китая, то лучше всего обратится за помощью к профессионалам, чтобы избежать потерь времени и денег.



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