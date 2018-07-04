Как привезти груз из Китая

Ни для кого не секрет, что китайские товары взяли в плен рынок, поскольку являются доступными и многообразными. Ранее считалось, что все «мэйд ин Чина» является низкосортным хламом. Однако в последнее время, продукция китайского производителя существенно поднимает уровень качества своих изделий.
В сложившейся ситуации все больше людей осуществляют покупки у страны-соседа. И если с единичными товарами с Алиэкспресс проблем никаких, то людям, решившим построить бизнес на импорте из Китая, стоит хорошо подготовиться к перевозке большого груза.
Пересечение габаритной посылки через границу становится головной болью, а может и потерей средств, для новичка. Поэтому настоятельно рекомендуем, пока не «набили руку», пользоваться услугами специальных компаний, таких как https://logicgroup.ru/perevozka-sbornyh-gruzov, чтобы доставка желаемого контейнера не стала горьким опытом.
В чем сложности доставки
Какие круги заданий предстоит пройти начинающему закупщику
- Найти поставщика, надежного и проверенного. Сделать это можно как на интернет-рынках, так и воочию встретившись с продавцом на выставке.
- Выбрать способ доставки груза (об этом поговорим позже).
- Если заказан небольшой объем товара для личного пользования, то проблем далее не будет.
- Если же это партия для коммерческих целей, то обязательно быть ФЛП или ООО, т. к. отдельным лицам нельзя получать коммерческий груз.
- Зарегистрироваться участником внешнеэкономической деятельности.
- Найти транспортную компанию для доставки.
- Оформить товар на таможне, оплата всех налогов и прочих взысканий.
- Возможно потребуется предъявить сертификат качества на некоторые товары.
Этот перечень — утрированная версия всего, что может с вами случится. Поэтому, если готовность сделать все и сразу хромает, лучше нанять специалистов из транспортной компании, занимающейся доставкой грузов из Китая.
Варианты доставки
Каким образом лучше отправить свой заказ, решают только время и деньги. Чем быстрее приезжает товар, тем дороже будет услуга. В этом вопросе важно найти золотую середину.
Возможны такие способы транспортировки:
- самолетом;
- поездом;
- судном;
- почтой;
- автомобилем
Привезти товар в короткие сроки по сравнительно невысокой цене можно с помощью авто. Очевидно, что самый быстрый и дорогостоящий метод — авиадоставка. Если сроки не в приоритете, то можно спокойно выбрать доставку по морю или железной дороге.
Доставка почтой не страшна для маленьких посылок, а вот для габаритных грузов — не лучший вариант, поскольку срок ожидания доставки увеличивается в 2-3 раза, а надежность почтовых отделений оставляет желать лучшего.
Подводя черту хочется сказать, что если вы еще плохо ориентируетесь в вопросах доставки грузов из Китая, то лучше всего обратится за помощью к профессионалам, чтобы избежать потерь времени и денег.