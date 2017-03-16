Какой мужской аромат нравится женщинам?

Вряд ли стоит говорить о том, что женщинам нравятся в первую очередь уверенные в себе мужчины, которые способны обеспечивать не только себя, но и её. Однако, это не означает, что внешность не играет роли. Безусловно, мужчина не должен быть красивым, но обязательно должен следить за собой (по мнению подавляющего большинства женщин).

На сайте http://essence-perfumum.ua/mugskie-aromati представлен широкий ассортимент мужских ароматов. Ведь именно аромат становится одним из наиболее эффективных оружий во время знакомства с девушкой.

Какие ароматы выбрать, чтобы гарантированно понравится?

Изначально следует отметить, что мужские ароматы отличаются значительно более выраженной яркостью. При этом, крайне важно не перебарщивать с нанесением. Если парфюм окажется слишком активным, то это вызовет только отторжение.

Глупо ориентироваться при выборе парфюма только на одну марку или на одну конкретную модель. Пытаетесь смотреть шире, дабы найти вариант, который будет максимально точно характеризовать Вас.

Ниже представлены ароматы, которые пользуются наибольшей популярностью среди женщины (если они ощущают его от мужчины):

с выраженными древесными нотами;

с выраженными мускусными нотами;

с выраженными амбровыми нотами.

Не обязательно приобретать дорогой одеколон. Начать постигать мир парфюмерии можно и с более доступных вариантов – с парфюмированной воды например. Сегодня большое количество косметических концернов выпускает парфмюированную воду.

Доступны десятки тысяч ароматов. Категорически не рекомендуется покупать парфюм по описанию в Интернете. Крайне важно предварительно не только оценить его аромат понюхав, но и нанести его на кожу!

Изменение аромата от типа кожи

Один и тот же парфюм может ощущаться совершенно по-разному на разных людях. К сожалению это так. И если Вам понравился аромат, который использует Ваш друг и Вы решили взять именно эту марку парфюмированной воды себе на вооружение, то Вам может ожидать разочарование.

В случае, если нет возможности посетить бутик с парфюмом или у них в наличии нет ничего, что прильщало бы Вас, всегда можно воспользоваться Интернетом. Магазины в сети подготавливают специальные наборы пробников, которые можно приобрести по минимальной цене.

Далее оценивается сразу несколько вариантов и покупается уже классическая бутылка – 100 или 150 мл.

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Александр Самсонов расскажет о том, как осуществить выбор парфюма для мужчины: