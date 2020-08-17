Какой ламинат и какой теплый пол лучшие по совместимости?

Теплые полы давно перестали быть атрибутом красивой и дорогой жизни, которую могли позволить себе только очень состоятельные люди. Сейчас их может позволить себе любой среднестатистический человек.

Правда есть множество нюансов, касающихся их установки. Один из важных — напольное покрытие, под которое устанавливается теплый пол. Теплый пол Caleo и ламинат SPC Stone Floor с 10 % скидкой от обоих производителей https://stone-floor.ru/teplye-poly на выгодных условиях покупки с официальной гарантией на официальном сайте.

Особенности и нюансы

Традиционно полы с подогревом устанавливают там, где холоднее. Это кухня, ванная комната, прихожая, где часто приходится ходить и без тапочек. И в качестве напольного покрытия там обычно используется керамическая плитка или керамогранит.

Что касается самой системы теплых полов, то это может быть водный или инфракрасный. Проще и дешевле установить инфракрасный теплый пол. Он недорогой, надёжный, быстро монтируется, безопасный.

Есть один нюанс, заключающийся в том, что на такой пол возможна только сухая укладка. А вышеупомянутые керамическая плитка и керамогранит укладываются только на клей.

А это уже мокрая укладка, которая не сопоставима с инфракрасной системой теплых полов. Как же решить данную проблему? Это очень просто. Не нужно отказываться от идеи установить инфракрасный теплый пол, ведь он на сегодняшний день является самым оптимальным вариантом. Нужно просто выбрать другое покрытие. Какое? Почему бы не обратить внимание на ламинат?! Но не простой, а современный каменный SPC ламинат.

Что собой представляет SPC ламинат

Несмотря на то, что большая часть разновидностей этого ламината напоминает внешне классический, на этом все заканчивается. Это абсолютно другой материал, обладающий иными свойствами, преимуществами, если сравнивать с классическим аналогом.

Основа материала не деревянная стружка, а натуральный камень. В процентном соотношении его здесь 70%. Все остальное – безопасный, первичный поливинилхлорид, который отвечает за прочность и эстетически привлекательный внешний вид.

Каменный ламинат, несмотря на такое название и состав, в отличие от той же керамической плитки, намного приятнее в тактильном плане. Даже при отсутствии теплых полов или когда система выключена, поверхность не будет ледяной и холодной, скользкой. Она комфортная всегда. А с дополнительном подогревом снизу, пол становится невероятно комфортным.

Почему SPC ламинат и инфракрасный теплый пол идеально сочетаются

Выше уже было упомянуто, что поверх инфракрасного теплого пола возможна только сухая укладка напольного покрытия. И каменный spc ламинат Stone Floor идеально для этого подходит.

Не нужно никаких растворов, клеев, гвоздей и прочего. Главное, чтобы поверхность была ровная. Больше ничего не требуется. Материал, из которого сделано покрытие, хорошо проводит тепло, поэтому оно не будет задерживаться внизу.

Это не единственные достоинства данного покрытия. Дело в том, что у каменного ламината практически отсутствует линейное расширение. Поэтому его можно уложить одним полотном сразу в нескольких помещениях, что очень удобно.

Почему бы вообще весь пол не сделать единым целым, чтобы он плавно перетекал из жилых комнат в ванную, на кухню, прихожую?! Каменный ламинат прекрасно справится со всеми нагрузками в каждом из вышеперечисленных помещений.

И нет ничего страшного, если в одних из них будет теплый пол, а в других – нет. На поведение и свойства пола это вообще никак не повлияет. Он не выделает из-за нагрева ничего вредного в атмосферу, что очень важно.

Кроме того, можно будет по всему дому или квартире запустить модные нынче роботы-пылесосы, что позволит поддерживать в чистоте все, и тратить на генеральную уборку минимум времени.