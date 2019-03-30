Какой китайский смартфон лучше

Китайский рынок издавна славится своим стремлением сделать лучшее решение за небольшие деньги. Особенно это заметно в сфере смартфоностроения. Китайские аппараты стоят дешевле остальных, но характеристиками ничем не уступают, а в последнее время даже опережают иностранных конкурентов.

Китайские смартфоны на сегодняшний день существуют в различных конфигурациях и подойдут под самые искушенные запросы. Однако среди разнообразия аппаратов могут разбежаться глаза, и важно точно понимать какой смартфон лучше выбрать.

Именно с этим вам поможет данная статья. Сегодня мы разберем несколько популярных китайских брендов, и определим, чьи смартфоны купить действительно стоит.

Разнообразие решений

Прежде, чем переходить непосредственно к выяснению преимуществ того или иного бренда, стоит определиться под какие задачи вы выбираете себе смартфон. На сегодняшний день китайский рынок сполна завален бюджетными моделями. Кроме бюджетных, на рынке уже достаточно много дорогих флагманских смартфонов с новыми функциями.

Смартфоны из Китая бывают различных решений — элегантные, из стекла с двух сторон. Чуть более прочные — алюминий или пластик в сочетании с более толстым корпусом. И для самых экстремальных путешественников существует отдельная ниша — защищенные смартфоны. Это довольно большие аппараты, которые защищены от воды, пыли и ударов.



Популярные бренды

На сегодняшний день в Китае существует огромное множество брендов. Однако, есть несколько прочно закрепивших нишу популярности.