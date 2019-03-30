Какой китайский смартфон лучше

Китайский рынок издавна славится своим стремлением сделать лучшее решение за небольшие деньги. Особенно это заметно в сфере смартфоностроения. Китайские аппараты стоят дешевле остальных, но характеристиками ничем не уступают, а в последнее время даже опережают иностранных конкурентов.
Китайские смартфоны на сегодняшний день существуют в различных конфигурациях и подойдут под самые искушенные запросы. Однако среди разнообразия аппаратов могут разбежаться глаза, и важно точно понимать какой смартфон лучше выбрать.
Именно с этим вам поможет данная статья. Сегодня мы разберем несколько популярных китайских брендов, и определим, чьи смартфоны купить действительно стоит.
Разнообразие решений
Прежде, чем переходить непосредственно к выяснению преимуществ того или иного бренда, стоит определиться под какие задачи вы выбираете себе смартфон. На сегодняшний день китайский рынок сполна завален бюджетными моделями. Кроме бюджетных, на рынке уже достаточно много дорогих флагманских смартфонов с новыми функциями.
Смартфоны из Китая бывают различных решений — элегантные, из стекла с двух сторон. Чуть более прочные — алюминий или пластик в сочетании с более толстым корпусом. И для самых экстремальных путешественников существует отдельная ниша — защищенные смартфоны. Это довольно большие аппараты, которые защищены от воды, пыли и ударов.
Популярные бренды
На сегодняшний день в Китае существует огромное множество брендов. Однако, есть несколько прочно закрепивших нишу популярности.
- Xiaomi — один из самых популярных брендов не только Китая, но и мира в целом. Данные смартфоны характерны приятным качеством за самую минимальную цену. Модельный ряд компании огромен и постоянно дополняется, что дает пользователю широкий выбор.
- Huawei, Honor — не менее популярный бренд на рынке смартфонов. Владельцем обоих брендов является компания Huawei, и каждый из них выпускает телефоны под своим названием. Отличаются они не слишком сильно, общие элементы дизайна и функционала сохранены. С оговоркой лишь на то, что бренд Huawei чаще выпускает более дорогие модели, в то время как honor берет технологии из флагманов, и делает их повсеместными.
- Meizu. Нельзя сказать, что этот бренд настолько же популярен, однако у него существует огромная база фанатов. Модельный ряд интересный, разнообразный и позволяет выбрать себе качественный телефон под собственные потребности.
- Другие бренды. Конечно, здесь не указаны все бренды, но остальные не столь популярны в наших регионах, тем не менее, доступны для выбора и покупки. Китайские смартфоны уже давно перестали быть непонятными и дешевыми поделками. На сегодняшний день это хорошие качественные аппараты.