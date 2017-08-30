Как снять видеоролик

Многие организации используют видеоролики в качестве презентаций или рекламы. Поэтому эти продукты должны быть качественными, чтобы привлечь максимальное количество потребителей или удивить определенный круг людей.

Создание видеороликов это сложный процесс, которым занимаются только опытные специалисты. Перед тем, как заказать видеосъемку, важно проверить отзывы о компании и ее сотрудниках.

Запасаемся оборудованием

Видеосъемка — это сложный процесс, который не возможен без специальных механизмов. Для осуществления подобных операций вам понадобятся такие инструменты:

Видеокамера. Зачастую многие используют любительские цифровые устройства или мобильные телефоны. Качество съемки у них довольно хорошее, но не всегда подходит для профессионалов. Если же вы планируете создавать хорошие видеоролики, покупайте специализированное оборудование.

Штатив. Этот атрибут позволяет надежно зафиксировать камеру. Это исключает возникновения случайных вибраций и других непредвиденных эффектов.

Внешний микрофон. Подобный инструмент применяется, если для режиссера важны звуки. С его помощью можно выделить определенный аудиосегмент, не акцентируя внимания на всех остальных.

Приступаем к съемкам

Процесс создания видеоролика это сложный процесс, предполагающий не только красивую картинку, но и качественный сюжет. Чтобы получить хорошую запись следует соблюдать несколько простых рекомендаций:

Освещение. Этот фактор должен быть оптимальным, поэтому в помещении следует использовать несколько дополнительных источников света. Располагать их нужно таким образом, чтобы они не влияли на основные движения в кадре.

Движение. Видеокамера должна перемещаться минимально. Многие специалисты рекомендуют вообще исключать такое действие, если нет необходимости.

После того, как вы получили видеоматериалы, следует приступать к монтажу видеоролика. Этот этап является одним из самых важных, так как в его процессе создается определенный дизайн и сюжет.

Данный процесс предполагает оформление видео с помощью аудио- и видеоэффектов. Эти операции выполняются с помощью специальных программ, позволяющих резать материал на куски и складывать в нужном порядке.

Создание видеоролика это сложная операция, требующая многих усилий и времени. Если же для вас важна скорость и качество, доверьте данную задачу опытному специалисту.