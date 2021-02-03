Какое золото принимают в ломбард и как его выгодно сдать?

Несмотря на то, что кредит или ссуду можно взять в банках или МФО, очень многие россияне по старинке предпочитают пользоваться услугами ломбардов. Действительно, в этих финансовых организациях есть масса преимуществ. Драгоценные металлы хоть и обладают плавающей стоимостью на долгосрочной перспективе, тем не менее, они достаточно стабильны в отношении материальной ценности (в отличие от ценных бумаг). Кроме того, важно подчеркнуть, что в ломбарде драгоценность можно не только заложить, но и продать.

Однако, ломбард ломбарду – рознь. В качестве примера можно привести ломбард Чароит в Пензе — https://zaimzoloto.ru/sell/. Он предоставляет различную ценовую политику на заклад и на скупку, в то время, как многие ломбарды ставят один ценник и на скупку, и на кредитование под залог.

Рекомендации по выбору ломбарда для заклада золотых изделий

Ниже представлен чек-лист, который поможет избежать проблем при использовании услуг ломбардов:

выбирайте лишь те ломбарды, которые присутствуют на рынке не менее 3 лет;

предпочтение отдавайте сетевым ломбардам;

посетите не менее 4 ломбардов, чтобы выявить средние процентные ставки;

выбирайте ломбард, который предоставляет отдельные условия на скупку и на кредитование под залог;

подробным образом изучите уголок потребителя.

Выбрав ломбард единожды, Вы сможете в последующем регулярно пользоваться его услугами.

Сетевые ломбарды нацелены на расширение своей целевой аудитории. Как правило, серис обслуживания в них значительно выше. Однако, какой бы высокой не была репутация у ломбарда, взаимоотношения между ломбардом и клиентом должны носить юридическую основу (подкрепляться документально).

Какие документы сопровождают заклад золота в ломбард?

Помните о том, что ломбард – это тоже финансовая организация. Если Вас устраивают условия, предоставляемые ломбардом, сделка оформляется только после предъявления паспорта. Сегодня многие ломбарды принимают данные паспортов иностранных государств, а не только резидентов РФ.

Затем ломбардист оформляет договор займа и залоговый билет. Условия в этих документах должны быть одинаковы.

Залоговый билет клиент должен хранить до получения изделия обратно (после погашения выданного кредита с процентами). Важно подчеркнуть, что без залогового билета ломбардист не выдаст изделие (даже при внесении указанной в договоре суммы займа + %).

Если сроки выкупа клиентом просрочены, ломбард удерживает изделие ещё месяц (в этот период действует повышенная процентная ставка). После месяца ломбард имеет право реализовать золотое изделие с целью погашения невозвращённого займа.

В видео Тагир Султанов рассказывает о процедуре сдачи золота в ломбард: