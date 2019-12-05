Каким клеем приклеить кафельную плитку

Керамическая плитка один из самых востребованных облицовочных материалов. Несмотря на свою многовековую историю, благодаря своим отличным качественным и эксплуатационным характеристикам, она на равных конкурирует с новыми инновационными отделочными материалами.

Традиционно, ее укладка осуществлялась на песчано-цементную смесь, сегодня все чаще используются специальные клеевые составы. Широкий выбор клея для плитки представлен в интернет-магазине https://odessa.kub.in.ua/kleevye-smesi/klej-dlja-plitki/.

Виды клея для керамической плитки

В зависимости от типа поверхности и условий эксплуатации, могут использоваться один из видов клея, входящих в следующие категории:

универсальный. Самый распространенный клей, по своему составу подходящий для укладки кафеля в квартирах, загородных домах;

базовый. Основное назначение – работа с керамикой больших размеров;

усиленный. Нашел широкое применение при облицовке стен в помещениях с нормальной влажностью, температурным режимом;

узконаправленный. Используется при облицовочных работах в помещениях со сложными эксплуатационными условиями.

Свойства и характеристики клеевых составов для керамической плитки

При производстве клея для кафеля учитываются его свойства, определяемые компонентами, входящими в состав. Поэтому клеевые составы наделены следующими качествами:

высокая адгезивная способность. Благодаря этому керамику можно приклеить к поверхности из любого конструкционного материала;

керамическая плитка твердый, но хрупкий материала. Поэтому клеевые составы наделяются таким свойством как гибкость, что позволяет возместить напряжение между основой и облицовываемой поверхностью;

способность выдерживать воздействие высоких температур;

морозостойкость.

Разновидности плиточного клея

Выпуск клея для плитки налажен в двух вариантах – готовый к использованию и сухая смесь. Первый поставляется в магазины расфасованным в специальную тару, а находящая в ней масса представляет собой уже готовую рабочую смесь.

Из второго варианта рабочий смесь приготавливается самостоятельно, но для этого не требуется много времени – в воду добавляется необходимое количество сухой смесь, после чего осуществляется ее размешивание до необходимой консистенции.

В отличие от уже готовых составов, сухие клеевые смеси обладают длительным сроком хранения, в продажу поставляются в специальных мешках, которые не пропускают влагу, защищаю от других внешних негативных воздействий.