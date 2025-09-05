Как работает фулфилмент для маркетплейсов

Фулфилмент представляет собой ряд действий, используемых в маркетплейсов. Это подготовка товара и доставка его покупателю. Этот процесс может выполнять сам продавец или доверить эту работу через сторонние компании. Компания CDEK Fulfilment может организовать Эффективные процессы складской логистики: подробности можно узнать на сайте cdek-fulfilment.ru.

Принцип работы

Если у продавца нет желания заниматься этой работой, он может воспользоваться услугами операторов фулфилмента.

Это даёт возможность продавцу полностью заняться своим бизнесом, а действия касаемо отгрузки и передачи товаров покупателю передать специалистам. За лет них вся работа идёт быстрее.

Как правило, за помощью к организациям осуществляющим услуги фулфилмента приходят в случае:

Отсутствия складских помещений. Не все продавцы имеют склады. Товары могут храниться в квартире продавца. Все это не даёт возможности расширить количество продаваемой продукции. В этом случае, фулфилмент станет настоящим помощником.

Объем торговли. Если он увеличивается, работать самостоятельно уже сложно. Бывает, что магазин расширяется, товарооборот становится лучше, бизнес растет. Требуется больше сил на работу. В этом случае, приходится прибегать к помощи специалистов фулфилмента. Это поможет не перегореть, сэкономит время и силы.

Что включает в себя фулфилмент

Фулфилмент – это отличный помощник, который поможет в трудной ситуации. Услуга включает в себя: