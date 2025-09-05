Как работает фулфилмент для маркетплейсов

Фулфилмент представляет собой ряд действий, используемых в маркетплейсов. Это подготовка товара и доставка его покупателю. Этот процесс может выполнять сам продавец или доверить эту работу через сторонние компании. Компания CDEK Fulfilment может организовать Эффективные процессы складской логистики: подробности можно узнать на сайте cdek-fulfilment.ru.
Принцип работы
Если у продавца нет желания заниматься этой работой, он может воспользоваться услугами операторов фулфилмента.
Это даёт возможность продавцу полностью заняться своим бизнесом, а действия касаемо отгрузки и передачи товаров покупателю передать специалистам. За лет них вся работа идёт быстрее.
Как правило, за помощью к организациям осуществляющим услуги фулфилмента приходят в случае:
Отсутствия складских помещений. Не все продавцы имеют склады. Товары могут храниться в квартире продавца. Все это не даёт возможности расширить количество продаваемой продукции. В этом случае, фулфилмент станет настоящим помощником.
Объем торговли. Если он увеличивается, работать самостоятельно уже сложно. Бывает, что магазин расширяется, товарооборот становится лучше, бизнес растет. Требуется больше сил на работу. В этом случае, приходится прибегать к помощи специалистов фулфилмента. Это поможет не перегореть, сэкономит время и силы.
Что включает в себя фулфилмент
Фулфилмент – это отличный помощник, который поможет в трудной ситуации. Услуга включает в себя:
- Доставку груза. Поставщик доставит товары по указанному адресу. Он будет доставлен операторам фулфилмента с помощью курьерской доставки.
- Качество. Перед тем, как клиент получит товар на руки, необходимо убедиться, что продукция качественная. Это устранит вероятность того, что бракованный товар вернут обратно. Фулфилмент внимательно проверяет каждый товар, его работоспособность, внешний вид, целостность упаковки.
- Упаковка. К каждому товару должна быть подобрана правильная упаковка. Это позволит доставить продукцию в надлежащем виде.
- Хранение на складах. При отсутствии складского помещения стоит воспользоваться услугами фулфилмента. Весь товар будет разложен и храниться на их складе.
- Отгрузка. Фулфилмент осуществляет услуги по отгрузке товаров. Это может быть небольшая или большая партия продукции.
- Возвраты. Бывает, что покупатели отказываются от покупки продукции. Что касается обуви и одежды это бывает не редко. Данную процедуру необходимо обработать. У продавцов это занимает много времени. Можно передать эту задачу фулфилменту.